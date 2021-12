與港姐冠軍謝嘉怡同屆嘅「友誼小姐」鄺美璇,尋晚(17號)突然於社交網報喜,宣布被求婚成功,女神正式封盤!佢晒出求婚照並興奮留言:「I said YAAAAAAASSSSSSS! Here’s to love, laughter and happily ever after」相中要求地方喺汀九橋前嘅沙灘上,準新娘捧住大大束紅玫瑰,向鏡頭大晒巨型鑽戒,而沙灘布置滿紅玫瑰及蠟燭,非常浪漫。因同屆港姐而成為好友嘅謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍,紛紛留言送祝福戥佢高興。

其實較早前已露端倪,7月時鄺美璇晒出於五星級酒店拍攝嘅婚紗照,戴上皇冠嘅佢十足女皇一樣,睇嚟未來老公錫到佢燶!