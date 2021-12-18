FIFA 22香港球王盃　即日接受報名

電子遊戲競賽愈來愈受歡迎，除了MOBA及FPS射擊類遊戲，足球Game也是熱門電競項目之一。SIEH日前宣布將於2022年1月初於網上舉行「Win With PlayStation《EA SPORTS FIFA 22》香港球王盃」比賽，即日起至12月26日期間開放報名，明年1月初舉行預賽，1月16日舉行8強賽至冠軍賽。冠軍賽將於當日晚上9時舉行，並同步於PlayStation HK官方YouTube頻道與Facebook兩個平台上進行直播，屆時《FIFA》FUTHK隊長達哥及專業旁述丹尼爾還會擔任嘉賓主持，即時旁述比賽。

活動同時提供PS5及PS4兩個比賽組別，每組初賽名額 分別128名及256名，共送出總值超過二萬元獎金及獎品，包括HK$5,000獎金連55吋電視、PULSE 3D無線耳機組、EA SPORTS限定版球衣或PS Store預付金額HK$80等等，自問是電競界球王就咪錯過喇！

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同場加映︰地產大亨新作開售

經典遊戲《MONOPOLY地產大亨》近日推出新作《瘋樂》，玩家將在沒有遊戲盤邊界的「地產大亨城市」混亂街頭面對至多5名競爭對手，過程中收集金錢和其他資源，以購買和升級他們的地產，地產越多，獲得的分數也就越多。玩家可透過「公益福利」取得各種道具，例如推土機、電鑽等等，用來對付對手以獲取贏得勝利。遊戲提供20個新角色，總計有 20 個不同的競技場可以遊玩。