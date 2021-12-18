李靚蕾屠宏︱王力宏恐損失2億　內地官媒「補刀」喪插

台灣天王王力宏被前妻李靚蕾「核爆式」爆料，怒插他有小三、召妓、約炮等「罪狀」，好男人形象一夜盡毀。王力宏代言沒兩天的汽車品牌火速跟他割席，連自家服飾都傳出被下架。初步估算，年收入逾2億新台幣（約5,600萬港元）的他，在這場婚變風波後，恐被品牌向他清算一鋪清，廣告收入幾乎歸零，這還不包括後續賠償等，損失慘重！

據統計，王力宏歷年代言品牌多達數10個，代言費驚人，每年不包括專輯和演唱會收入，單是商演也進帳上億台幣。2014年曾有媒體幫他算過，當年收入高達4.6億新台幣（約1.3億港元），近年雖下滑，也有至少2億台幣。如今完美形象被李靚蕾一手摧毀，尤其王力宏在內地知名度高，網民估計他有可能因形象敗壞被列為劣迹藝人。

如今連內地官媒也出手「補刀」，在社交網發表評論，以「王力宏人設崩壞絕非偶然」為標題，直言鮮花、掌聲和高收入成了一些人放縱的迷暈劑，偶像們應該認識到，做好藝人前提是做好人，否則其身不正，真面目總有會被揭發的1天，「站得愈高，摔得愈重」。網友則表示官方出手，王力宏涼了，也呼籲官方要整頓娛樂圈。