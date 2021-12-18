黎耀祥《拳王》終極黑化　同張振朗隔空傾訴

視帝黎耀祥於《拳王》飾演「石傲山」一角，亦正亦邪，型格十足，昨晚（17號）一集，則終極「黑化」，令不少網民大呼精彩，「戲」味盎然，劇集播畢後，「黑化」主角黎耀祥（祥哥）雖然身在內地湖南，但仍透過視像與觀眾互動，同場還有張振朗、賴慰玲、朱敏瀚（朱仔）及衛志豪。

與已有一段日子沒有見面的振朗，笑言要與對方互訴近況，他及朱仔更表示拍完《拳王》最大得着，是在黎耀祥鼓勵下重拾看書樂趣，並一直維持至今。至於賴慰玲則感謝對方很照顧對手：「佢拍佢嗰啲當然好激動啦，但當拍我反應時，佢都唔會Hea做，照畀番晒咁多我。」

黎耀祥除了大讚3名後輩用心外，亦對整個劇本讚不絕口，並明言十分喜愛「石傲山」這個角色：「係我演藝生涯入面頭5位最鍾意嘅，因為劇本真係寫得好好，每個人都有自己嘅故事，大家都向住自己嘅目標進發，大家都有一個完整嘅價值觀！每個角色都有成長，每個人去到最後一集，都係解開咗一個心結，係一個好偉大嘅作品！」雖然演戲經驗豐富，但他亦坦言石傲山一角十分難演：「其實每個角色都難，呢個角色難度在於唔能夠用太多演出技巧，臉部表情同語氣都唔能夠太造作。因為呢個角色本身太強勢，我唔想將咁真實嘅角色描寫，變成好演戲，所以好難，因為一撳又驚撳得太低，一演又驚演得太高。」