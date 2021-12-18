中日火鍋店新搞作　稀罕食材與小朋友自主

天氣涼涼哋，仲要話周末會凍，相信唔少人都會食個邊爐暖吓身，大人就可以揀選近年大熱嘅麻辣火鍋，最近有品牌更引入稀罕食材畀一眾火鍋料嘗鮮嘗新，又有日式火鍋店推出兒童自主放題自助吧，特設小童高度食物吧枱、小切件火鍋食品等，無論大人小朋友都可以歎個熱辣辣邊爐驅寒暖身。

重慶老火鍋手工食材

人氣大熱的重慶老火鍋品牌渝味曉宇最近進駐將軍澳，開新店之餘，更帶來全新素菜及稀有火鍋料。新店依然沿用地道湯底材料包括精選精煉高純度牛油、重慶石柱紅辣椒、四川漢源花椒（紅花椒）、重慶江津九葉青（青花椒）、四川郫縣豆瓣醬、雲南黃口老薑等，炮製出重慶正宗味道，推介新店獨有的素菜包括海帶苗、乾貢菜、莆田豆腐及繡球菌，還有人手工序繁複的稀有火鍋料如豬腦、大刀豬腰片、牛心椗、竹笙蝦滑、鮮黃喉和潮汕鵝鮮鵝腸。此外，更有用中國酒調混的百香果雞尾酒，味道芳香酸甜，有效中和麻辣的刺激口感。新店還推出精選優惠，包括堂食4人或以下送菜品一款、5人或以上送菜品兩款；堂食飲品任飲、當日首30名點選鴛鴦麻辣鍋（堂食或外賣自取）於結帳後可獲贈清新口氣珠果味薄荷一盒等！

全港首個小童自主區

唔少人喜歡趁天氣涼涼哋一家大細外出享用自助火鍋，之不過遇着小朋友嚷着要自己揀食材時，家長都幾頭痕，事關食材吧枱太高，唔知顧個小朋友定隻食物碟好！最近終於有首間特設小童自主區的日式火鍋放題店登場，牛陣位於荃灣及元朗的分店早前內裝，分別於12月9及18日開幕，帶來全港首個小童自主放題自助吧，高度約兩呎，方便小朋友自主挑選食材，更有小童尊用小切件火鍋shabu shabu食品，以及小朋友DIY朱古力噴泉、棉花糖機、迷你焗爐及熱烘Shake Shake薯條及炸雞，小童雪糕櫃等。餐廳還安排了服務大使引領及協助小朋友進餐前及取食物解說。家長接住會問，咁佢哋呢？放心，餐廳所有湯底都不含味精，並採用日本產和牛及當季新鮮野菜，置有火鍋生熟食品自助區及加寬成人區自助醬料吧等，顧及一眾大小朋友嘅口福。此外，為慶祝新店重新開業，於12月20至22日推出3天優惠價享用日本產黑毛和牛及沖繩豚90分鐘放題套餐，凡帶同長者或小童到場，可以半價優惠享用，其他人則享29%折扣優惠等。