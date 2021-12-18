男神崩壞！王力宏接羅志祥棒做新一代「時間管理大師」

台灣天王王力宏被前妻核爆式爆大鑊，撕破他的真面目，好男人形象一鋪清袋。然而去年另一台灣天王羅志祥（小豬）也遭周揚青「毀滅式」分手， 爆他喜歡「多人運動」，雖然已經出埋新歌復出，但小豬人氣已大不如前。不難看出，王力宏如今同小豬同病相憐，網民指最大鑊是王力宏風波發生時間他仍是人夫，相對小豬，他應該更「大罪」，網民更指王力宏在「時間管理」方面，比小豬更勝一籌，是新一代時間管理大師。

其實過去陶喆和今年爆出的吳亦凡也有類似爆炸性的傳聞，男神走下神壇的過程也讓許多粉絲傷透心。陶喆2014年與五金行千金「Penny」江佩蓉結婚，隔年就被大陸小三楊子晴爆料出軌，並秀出兩人曖昧訊息紀錄，當時陶喆穿白襯衫開記者會表示，婚後的確有出軌，對此感到羞愧，他與楊子晴是在2010年認識，婚前確實交往過，婚後偶爾短訊聯絡，婚後唯一一次見面是當年6月在成都，且是楊子晴邀約。他表示：「雖然這件事情是一件私事，但身為一個公眾人物，我有責任出來面對，我做了錯誤的示範，我也在這裏跟支持愛護我的朋友道歉！」

而羅志祥早年罕見認愛周揚青，近年來兩人愛的甜蜜高調，數度傳出好事近，但從2019年底就傳出兩人疑似分手又復合，去年周揚青發長文，爆料羅志祥有一台專門用來跟女性朋友聯繫的手機，甚至「每一個城市都有可以約到酒店的女生」，「更過分的是你們還會經常舉行正常人都無法想像的『多人運動』」，並反問：「可是一個這麼愛我的人，又怎麼會做出這些呢…關鍵是你都是哪兒來的時間呢？！！我每天和你半夜三四點才講晚安，難道你為了約p（炮）都不睡覺的嗎？！」也因此讓羅志祥被冠上時間管理大師封號。

31歲從韓團EXO出道的吳亦凡，2014年後就回到佞地發展，星途原本被看好，今年7月被網紅都美竹爆料酒局選妃、迷姦少女等醜聞，吳亦凡第一時間發聲明否認，但之後更被以涉嫌強姦罪被捕，如今社交網被封，演藝事業前途慘淡。