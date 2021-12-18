嗌蔡思貝評演技　胡鴻鈞望觀眾見到自己付出與努力

歌手胡鴻鈞（Hubert）今日（18日）下午到觀塘apm，與百位粉絲舉行見面會，席間玩遊戲、唱歌兼全體自拍，場面溫馨熱鬧。玩遊戲時有4位歌迷上台扮演「君好」，他笑言自己喜歡性格狂野的異性，其中一位歌迷即飛撲向偶像「投懷送抱」，全場起哄。當問他感覺如何？Hubert笑謂：「正呀，飽呀！」事後 又「反口」指自己喜歡含蓄女生。Hubert受訪時表示已很久未有與歌迷聚會，但大家似足一家人：「佢哋睇住我成長，我亦都見證住部分人拍拖結婚生仔，彼此好Close。」他又表示對於自己今年的事業成績很是滿意：「試咗好多新嘗試，例如拍電影咁，嚟緊又會出入行以來首隻EP，所以對於獎項好隨緣，如果有梗係好。」

談到其主演劇集《十月初五的月光》昨晚（17日）大結局，Hubert於社交網發感性留言，他表示：「開拍時都有好多唔同嘅意見，令我有啲壓力，後來評語愈嚟愈好，觀眾開始見到我哋嘅努力同付出。（呢套劇係你入行以來最有壓力嘅一次？）一定係，以前拍劇只係嘗試新角色，但呢一套話晒咁經典嘛。（女友蔡思貝有冇睇大結局？）我淨係知佢開緊工，唔知佢有冇睇，如果佢有睇嘅話，叫佢畀啲意見。」