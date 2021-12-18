徐若瑄再發聲明　叫王力宏快出來化解咪累街坊

王力宏被前妻李靚蕾爆料，指他生活中不少炮友，加上有爆料者自稱是徐若瑄鄰居，指曾看過王力宏數次獨自深夜到徐若瑄寓所，事件耐人尋味。「被對號入座」的徐若瑄被捲入風波後，今（18日）凌晨3點急急在社交平台發出聲明，強調網友及媒體若有不實爆料影射將訴諸法律，但事件依然被炒熱，今晚8點，她再發聲明澄清，並表示已委託律師對侵權行為搜證，以執行相關的合法維權行動。

徐若瑄聲明內容如下：

「今天媒體報道有鄰居爆料，我想鄰居是誤會了，在此想跟大家說明：今年王力宏先生參加過我家的聚會2次。1次是中午的快閃茶泡飯（一群朋友）。1次是晚餐後（我先生來台，在家宴請朋友們）。也都有分享在社群上，每次的見面都是一群好朋友一起，絕無私約！而我也和家人住在一起，家裏平時就一直是很熱鬧的部落狀態，不需要揣測。在此澄清和制止不必要的聯想！

王力宏先生的婚姻事件，已經對我造成極大影響，我絕對沒有踰矩對不起我先生！為自己發聲，是因為我也有必須捍衞的家人、小孩、朋友、合作夥伴和工作單位，在我身邊的每個人都因此造成壓力和受傷，這樣一個事件也波及了無辜，希望謠言能止於智者，減少傷害。也希望王力宏先生，能盡快出來化解！不要因為個人私事，殃及友人。」