《愛．回家》李芷晴獨吞台慶大獎　豪買鑽石鏈金鈪面不改容

於處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演威龍小花嘅前港姐李芷晴（Stephanie），早前喺台慶攞到終極大獎，獨得總值38萬包括銀行存款同黃金十両，當時佢仲話會同屋企人分享同埋請大家食飯，冇耐佢就好大方請《愛．回家》劇組嘅一班同事食飯喇。而早前亦發現佢同媽咪行街血拼，仲買咗好多嘢畀屋企人添，睇嚟佢唔只講得出做得到，仲好孝順添。

日前芷晴同媽咪現身尖沙咀某大型商場，兩母女翹住手有講有笑，之後兩人入咗間首飾店，試咗唔同嘅鑽石首飾，睇咗大半個鐘後兩人終於落決定，轉頭就見職員將戰利品包好交到佢哋手上。之後佢哋轉戰附近一間髮型用品店，芷晴即場試用蒸氣髮夾，雖然夾到一頭煙，但見佢笑笑口似乎好滿意效果，冇理由唔買啦。行咗咁耐係時候歇一歇食啲嘢補充體力，見芷晴拖住媽咪行去附近一間餐廳，點知撞啱餐廳例休，見到芷晴好無奈咁望住餐廳門口，認真慘情。

原來餐廳原來係黃宗澤所開嘅，事後問番芷晴，佢話嗰日分別買咗條鑽石手鏈同金鈪送畀婆婆同表姨甥仔，諗住孝敬媽咪請佢食飯，點知撞啱休息日。唔緊要啦，咁孝順，就算食唔到相信媽咪都一樣咁開心嘅。