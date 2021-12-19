【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月十六辛丑土除日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、出行、會友

忌：醃製、醞釀、治喪

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、4、6、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座

找對了學習榜樣，工作效率得到明顯提升。

金牛座

運氣上升，做到自己喜歡的事，心情暢快。

雙子座

休息不足，做事提不起勁，易在細節犯錯。

巨蟹座

瑣事一大堆，讓你手忙腳亂，有點不知所措。

獅子座

預期中的麻煩終於出現，內心感到有點沮喪。

處女座

堅守原則是好，但也沒必要對自己太過嚴苛。

天秤座

大量工作要在短期內處理，須小心分配時間。

天蠍座

財運上升，收入穩定，可考慮作中長線投資。

人馬座

換上整潔大方的衣着，有助帶來自信與好運。

山羊座

保持低調，多給別人正面評價，可改善人緣。

水瓶座

身心疲憊，切勿迫自己做些耗費心力的事。

雙魚座

工作運稍差，宜控制脾氣，免得惹上麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 偏財旺

（跌）牛 人緣差

鼠

精神狀態差，敏感多疑，缺乏上進心。

牛

人緣變差，提防與身邊人爆發口舌之爭。

虎

話頭醒尾，對工作有想法，易獲賞識。

兔

渾身正能量，遇到麻煩也能處之泰然。

龍

好運降臨，只要敢想敢做，成功在望。

蛇

適宜玩樂的一天，不妨與家人共聚天倫。

馬

財運亨通，有意外收入，令人喜出望外。

羊

是日沖煞，運勢平平，幸好人緣不錯。

猴

趁周日出外購物吧！有望成為幸運顧客。

雞

偏財旺，洞察力強，容易從投資中獲利。

狗

愛情運稍遜，要帶眼識人，提防爛桃花。

豬

和氣生財，善待身邊人，可帶來好運氣。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

寶寶取名時需注意哪些事項？

每個家長都希望子女能夠一生平安、健康、成功、好運……名字伴隨着人的一生，除了影響人的命運外，它更是人生的補劑。但名字也有消極一面，不好的姓名會令寶寶在日後於事業、家庭、婚姻、學業等方面屢屢不順，因此幫小朋友取名時需要多加注意。

1.與五行相悖

八字是一個人與生俱來的命理因素，從生辰八字可以看出一個人的運勢。因此取名字的時候能跟自身八字相輔相成，產生平衡，這樣做，孩子的運勢能夠通過名字來彌補。若名字與自身八字五行相悖，則會給孩子的運勢帶來一些阻滯。

2.繁瑣冷僻

名字是一個人的標識，日常中是需要經常寫、喊出來的，若名字帶有繁瑣生僻的字，會讓人覺得這個名字的主人很孤僻，久而久之會影響到孩子日後的社交運。

3.過於隨便

姓名文化是家族文化一部分，通常反映家長的學識修養，對孩子的個人期望及美好祝福，若給孩子取的名字過於隨便，則會給孩子日後的生活帶來諸多不便，各方面運勢也會受到影響。

4.古人同名

古人非常重視人的名字，在取名方面十分講究，會根據自身八字為準；如果以古人的名字為孩子命名，表面上想孩子沾染到先賢故人的精神，但實際上這些名字未必適合孩子的五行八字，可能會跟孩子的運勢產生違逆。