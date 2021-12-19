王力宏馬國召妓實錄？竄返台灣驚同吳亦凡一鑊熟

本來在內地有商演的王力宏，有傳因醜聞所致令工作全部煞停，而他急返台灣，被指是要急會李靚蕾拆彈外，內地有爆料指萬一有內地女子報案，王力宏的下場會如吳亦凡一樣，故不直久留。早年翻唱《龍的傳人》一曲成功打開內地市場的王力宏，如今被李靚蕾以萬言控訴書大爆召妓及約炮等黑歷史後，隨之而來有大量爆料針對其私生活，成為中港台網友全日吃不停的花生，並紛紛笑指他是正宗「大話『王』」，又指他的確是「龍的傳人」零舍不同，精力無窮，四處開花，更正如其歌名一樣：火力全開！

繼有爆料者稱其朋友在美國向王力宏提供性服務後，有馬來西亞媒體也接獲當地網友報料稱早年已聽聞有關天王召妓傳聞。報料者稱其朋友是演唱會搞手，據該搞手朋友指，有位形象極佳的天王於大約七、八年前開演唱會，騷後親口向工作人員說：「送一個女人到房間。」而爆料者又稱另外有位長期負責海外藝人來馬來西亞工作時食宿安排的朋友指：「藝人玩女人在娛樂圈是很平常的事，而且這位外表是好好先生的巨星也不例外。」雖然該媒體「冇開名」直指天王身份，但王力宏碰巧在2012年及2013年曾在馬來西亞開騷。

擘大眼講大話

李靚蕾曾在控訴書中提過，指王力宏會記錄召妓對象的特徵外，早年被拍到召妓及帶女生返家，都是「有實錘的影片」，並指王力宏對此也向她承認，更說「沒有辦法控制自己」，網友指王力宏不單唱功勁，講大話的功力一樣深厚2012年王力宏的確曾被捲入召妓傳聞，直至即2016年被舊事重提，當時還頂着「優質偶像」光環的王力宏擘大眼講大話：「反正不要去相信，也不是真的東西。」另外，網民更翻出早年王力宏接受內地名主持魯豫的專訪時，曾表示自己「不是花心的人」、當魯豫提到李靚蕾生第二胎後「五臟六腑的位置都不對」時，王力宏即自然的攤開雙手並說：「這個我沒辦法體會，但是身為爸爸，她可能也沒法體會。」網民直言這句說話，看得出他的冷漠及自私！