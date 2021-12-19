謝霆鋒生食貴州辣椒都唔覺辣？鏡頭背後片段曝光！

男神謝霆鋒自從成為「Chef Lemon」後，佢嘅廚藝被受外界肯定，佢仲不時都會帶大家去食好嘢，出名食得辣嘅佢，就算之前去到四川食麻辣火鍋都面不改容，呢次佢就同內地人氣女星楊超越去咗貴州，挑戰生食貴州辣椒！

佢喺網上平台最咗條片，睇到佢同楊超越拎住條貴州辣椒，佢個樣自信十足咁問對方：「你敢唔敢食？」楊超越仲擺晒甫士話：「敢！」不過佢哋其實都係「靠嚇」，最初只係借位扮食落口咋，認真搞笑！之後佢哋就真係拎住條貴州辣椒嚟食，霆鋒咬咗一啖就即刻變樣連嘴都嘟埋，好想「噴火」呀，但係佢就死忍扮冇事，而楊超越見霆鋒咁忍得，都「輸人唔輸陣」扮到好似一啲事都冇話：「唔辣呀！」霆鋒睇得出楊超越死頂：「仲扮嘢，咁樣都唔辣！」雖然被霆鋒「質疑」，楊超越依然面不改容繼續話：「唔辣呀！」霆鋒就搞笑封楊超越做「辣妹」：「果然係貴州辣妹！」

最後霆鋒就晒咗鏡頭背後嘅拍攝花絮，實際上佢哋食貴州辣椒嗰陣，係辣到「噴火」，仲係咁咳同標晒眼水，睇見佢哋個樣就知道好辛苦啦！網民睇見佢哋明明係辣到想死，都可以喺鏡頭前扮到冇事，真係寫個服字，讚佢哋好戲同埋夠晒專業呀！