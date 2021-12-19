瘋傳王力宏着浴袍同Yumi調情短片　原來女主角另有其人...

王力宏被前妻李靚蕾發「萬字文」，幾乎將他打落十八層地獄，自從「屠宏」事件後生後，網上今瘋傳一段王力宏穿浴袍63秒影片，標題寫「王力宏約砲By2證據」，但經查證，其實這段影片是2018年由李靚蕾掌鏡的影片，她還放在自己社交網上，當時二人感情還沒有出問題，李靚蕾在浴室前偷拍他，還稱他演唱會剩3個月，每天練唱，洗澡也不休息，原來此影片和By2的Yumi沒有關係。

李靚蕾的「萬字文」字字插入心，道出自己和王力宏多年來相處上的問題，並全力反擊王力宏的外遇不斷、冷暴力等狀況。而她這篇長文，即被許多網民譽為「靚蕾體」，紛紛大讚她的文筆好，更有不少網絡紅人分析「靚蕾體」，認為李靚蕾成功的地方，在於她受過高等教育後，懂得如何看清傷痛，並全力反擊，再也不是過去只是躲在家裏和默默吞忍的傳統女性。

而李靚蕾在發文後，無論是在台灣還是內地的討論區都完全發酵，更惹哭不少網民，為李靚蕾的遭遇感到心疼，還有許多女性與媽媽，看完李靚蕾發文後也感觸良多。包括在李靚蕾的社交網上，引來大批留言支持李靚蕾，並大罵王力宏是「渣男」，有網友更指：「這婚結得太慘了，被算計了子宮也就算了，感覺跟奴隸依樣卑微，還被全家防賊一樣，真是令人窒息！」