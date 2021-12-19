東方日報C2：李靚蕾爆王力宏召妓　炮友遍各地

台灣天王王力宏承認與太太李靚蕾離婚後，一直保持緘默的李靚蕾前晚以血淚控訴書，撕開王力宏是渣男的真面目，力數歷年來忍受對方召妓、約炮等不倫行為。天王變渣男，王力宏敗走返台灣找李靚蕾「拆彈」，死撐玩親民強裝鎮定。徐若瑄及By2成員Yumi被捲入其中即發聲自保，聲言已報警的Yumi，卻被李靚蕾以一招「大婆來了」正面抽擊，說有證據在手，誰是「宏宏」炮友，昭然若揭！

王力宏本月15日宣布與李靚蕾正在申請離婚，夫妻情緣8年止步。離婚原因有傳是婆媳不和，王力宏當日發文強調「我們永遠會是一家人」。沉默了2天的李靚蕾，突然在前晚（17日）11時許以約5千字控訴文作大反擊，直接撕開王力宏是渣男的真面目，哄動中港台演藝圈。由「優質偶像」淪為「渣男天王」的王力宏，徹夜未眠，頻上線留意網上動態，本來要在三亞及長沙進行的商演，臨時遭取消，最後他急急撲返台灣找李靚蕾拆彈。

昨日現身北京機場的他，一身黑衣，笠帽兼戴口罩，見到傳媒未有迴避，死頂保持鎮定，主動向鏡頭揮手，繼續發揮親民本色，博「加分」力挽狂瀾。他於昨午5時許飛抵台北桃園機場，甫落機見他頭耷耷急急腳，立刻通過貴賓室入境，並到商務中心採檢，之後面對守候的傳媒，他仍有揮手作親善狀，但時舉機反拍媒體。

李靚蕾說寫下控訴文是人生最困難的決定，想勇敢坦誠面對「一切歸零」後，她和王力宏能各自重生外，更希望對方「能改掉對你身心都不健康的習慣」。她說希望大家借其經歷得到反思，尤其指一群沒有工作的家庭主婦，如「沒有做錯甚麼卻因為男方冇正當理由而被迫離婚」，要為孩子及自己未雨綢繆。

為「未來小三」離婚

離婚原因，李靚蕾直指王力宏認為如果遇到喜歡的女生，不想對方受委屈被人說是小三，所以堅決離婚。她說不願離婚，但遭對方語言霸凌及羞辱。令她最心寒也是觸動她要把血淋淋的真相公諸於世，是因有見王力宏日前被傳跟組合By2成員孫雨（Yumi）出軌後立刻大動作澄清，但當她和奶奶被指婆媳不和成為離婚原因時，他卻說不會回應，她表示：「你說你的名聲很珍貴，你有沒有想過，一個女人的名聲也很珍貴。」

怒不可遏的李靚蕾直言：「吳XX也是大動作的澄清，結果大家有目共睹。你和她有沒有不尋常的關係，你們兩個心中有數。」所指的「吳XX」相信就是初時否認「酒桌選妃」但後來因涉強姦而被拘捕的吳亦凡，她以此來暗示王力宏出軌是事實，總會有天水落石出。坦言不想再為王力宏孭十字架的她，直接爆對方約炮及召妓的黑歷史。

李靚蕾指王力宏在很多城市都有炮友，歷年來被指召妓或帶女生返家的傳聞，不單「都有實錘的影片」，王力宏更親口向她承認其事，更說「沒辦法控制自己」。她指發現王力宏會記錄召妓對象的特徵，又指婚前發現他有次上海開騷後「失蹤」，是和炮友狂歡，更「拍了各種奶貼、舔唇的照片」，即使在婚後也保持來往，該炮友傳裸照來慶祝王力宏生日外，在網上發文時更以「宏宏」稱呼他。

炮友不嫌多，李靚蕾再爆王力宏有一個已婚及有小孩的炮友，即使王力宏婚後，對方依然「撒嬌勾引」，而他照單全收「熱情回應」，還要他夾計瞞騙她的老公。李靚蕾曾提出不想這「已婚炮友」來家訪，王力宏聞言發火外，更知法犯法下急會對方：「甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會。」

徐若瑄促現身交代

「已婚炮友」身份引來全城競猜，台灣女星徐若瑄也「中槍」！有網民發現李靚蕾在社交網關注王力宏的朋友，但未有關注徐若瑄，同時有爆料者聲稱是徐的鄰居，指經常見到王力宏夜訪。而於今年9月王力宏從美國返台結束14天居家隔離後，即到徐家和陳建州等聚會， 被揭發未有進行7天自主管理，最後被罰款及要公開道歉。徐若瑄於昨日凌晨發文，指對於媒體未經證實影射爆料，以及網民攻擊詆毀的指控，其公司會代表她撤回不當報道和發言，並會訴諸法律。直至昨晚徐若瑄再發文，「促請」王力宏盡快出來化解：「不要因個人私事， 殃及友人！」對於「鄰居」爆料，她說是「誤會」，指王力宏只參加過她家的聚會2次，一次是與朋友享茶泡飯，另一次是老公安排，她「絕無私約」，續說事件對她極大影響，並強調：「我絕對沒有踰矩對不起我先生！」

Yumi揚言報案 「大婆」反擊

至於公開喊「宏宏」及贈裸照的炮友身份，網民偵探上身，發現Yumi曾發文叫王力宏作「HomHom（宏宏）」。她所屬組合By2的工作室昨日凌晨發文公開報案紙：「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」怎料昨天中午李靚蕾來招正面抽擊，她轉發By2報案的發文並留言：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝！」說明有證據在手！另外，Yumi昨日現身成都錄影綜藝節目，但面無血色，一時摸肚，一時望天，笑容欠奉，看來大受傳聞影響，心事重重。

另外，有爆料者聲稱其朋友在美國曾向王力宏提供性服務，並展示對話截圖，圖中的電話號碼，有台媒證實是王力宏的電話號碼。對話中男方叫女方到酒店後，說出指定的化名「Belle」及房號「1609」便可獲准上房，惟對話中未見任何提供性服務的字眼，未知爆料真偽！

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：