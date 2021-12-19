【袋幾億贍養費】王力宏父親爆李靚蕾大肚逼婚：兒子不是敗類！

李靚蕾前晚（17日）玩大踢爆，指王力宏約炮、召妓、逼簽不平等婚前協議等，把王力宏出道26年來建立的「優質偶像」招牌徹底粉碎，淪為渣男天王！昨日（18日）由內地急返台灣的王力宏保持沉默，但其身在美國的父親王大中，今日（19日）凌晨透過王力宏的公司公開親筆信，越洋救仔！他自爆一生的遺憾是贊成兒子結婚，指李靚蕾出陰招「大肚逼婚」，其日前的爆料發文是處心積慮，並堅稱「奉子成婚」的兒子「不是敗類」，未有出軌外，兒子已按李靚蕾要求支付「數億台幣」的贍養費，估計大約至少有8千萬港元！

王父說2013年接到王力宏的來電，說李靚蕾有身孕：「他和一位女子在一起，她說當時是月事後一周，然而兩周之後，她告訴力宏已經懷了他的孩子。起先她說不用擔心，她會獨自帶孩子，但是很快又改口說如果不結婚，她會爆料摧毀力宏的事業。」本來王家不滿女方如此威脅，曾提議「長痛不如短痛」，唯獨王父贊成結婚：「因為我覺得必需保護孩子，而且事業也很重要，結了婚也許她會是個好妻子，結果竟然這是我一生最大的遺憾。」

王父以痛苦來形容王力宏多年的婚姻生活：「最近兩年地獄似的生活，這個婚姻，從頭到尾就是千瘡百孔」，他指兒子一直為妻兒勞心勞力，即使近兩年不跟妻兒同住：「力宏每天花幾小時本人和孩子同在，或是在外地也是用網上聯繫和孩子互動。當我和王媽媽在台灣時，幾乎每天去和孩子們互動來保持他們成長的正常。」

李靚蕾突然爆料發文，王父說這是「處心積慮」：「這一份『長文』竟然轟動一時，但這『長文』不是第一時間寫出，而是（分居）兩年來處心積慮的結果，七年努力結果在還是沒有脫離一而再、再而三的威脅手段，這是我最大的遺憾，當時沒有堅持取短痛而不長痛。」

李靚蕾稱王力宏怕她佔便宜，物業和車均在王力宏及王母名下，不單從未靠王力宏買奢侈品，更說現在及未來的生活是靠自己，不會為了向王力宏取生活費而忍受任何屈辱。王父卻另有說法，表示不求大家同情，只求客觀分析，指王力宏搞離婚接近兩年，李靚蕾提出巨額生活費：「而事實上雙方已簽字，女方有數億台幣的要求，生活費，兩名保母，一名菲傭及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，這一切都已同意交付，絕對沒有不支持她的可能。」

王父不單否認王力宏出軌，更指他不是敗類：「我們家世的傳統是和善待人，從力宏七年來的努力，應該可以看出他是甚麼樣的人，分居也已兩年多，力宏在此期間絕對沒有出軌之事。最後請了解被誣告的痛心，只希望大家保持客觀，自然還是會有天理公道，力宏不是敗類，他的孩子們也不該被灌輸這種印象。」