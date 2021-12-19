【逼墮胎逼扮傻】反擊王力宏父子夾攻　李靚蕾最後通牒：3點前公開道歉

身在美國的王力宏父親王大中越洋救仔，今日（19日）凌晨發公開信，指李靚蕾爆料是處心積慮，又指她當年大肚逼婚，更說王力宏「不是敗類」兼冇出軌外，透露王力宏已按李靚蕾要求，支付的贍養費有數億台幣，即是至少8千萬港元。對於「前老爺」親撰公開信救仔，今日李靚蕾說感到心痛，更令她心寒的，是王力宏威脅她公開道歉，更出動市值4億台幣（約港幣1.1億元）的台北豪宅作為「片酬」，要她做場「大龍鳯」，迫她講大話指日前自己是「神志不清」時發文！

李靚蕾說其日前的發文已寫得很保留，因念在王力宏畢竟是孩子的父親：「看到王爸爸年紀這麼大了，還要爲了45歲的兒子出來說這樣的謊，拍這樣的照片，覺得很心痛也很不敢置信。很遺憾的今天，我等來的竟然不是力宏的一句道歉，而是以命令的口脗試圖收買我和他爸爸的誹謗。他說：『你只要現在發聲明道歉說你昨天其實是神志不清發的文，跟孩子住的房子就給你』。我看了真是心寒，到了現在依然沒悔過之心，一樣的想要讓我幫他頂罪，一樣的躲在親友後面惡意中傷我。我為了跟孩子有地方住，條件是需要發文騙大眾我神志不清？這太不可思議了，也超越了道德的底線。」王力宏所指的房子，就是市值台幣4億元、位於台北仁愛路的豪宅「吾疆」。

今早（19日）李靚蕾再度在社交網發出7點聲明，逐點反駁王父，直指「挾胎兒威脅逼婚」否則要「爆料摧毀力宏的事業」是一個非常荒唐的指控，而李靚蕾更表示交往期間都是以結婚為前提交往，沒有採取避孕措施，聲明中更用到「內射」來形容，言語露骨。而李靚蕾指懷孕後，王力宏與家人商量後逼她墮胎「那...你可以墮胎嗎？還是你就把孩子生下來，我們不結婚？」對於王父公開信中，指李靚蕾要求數億台幣，生活費，兩名菲傭，一名保母，一名專用司機，李靚蕾反駁指唯一要求是讓三個孩子的生活品質不要改變，不要解僱家裏的一名菲傭，一名平日夜間幫忙的保母阿姨和司機。她沒有要求數億台幣，也沒有要求一毛錢的贍養費。而李靚蕾對於王父指兒子沒有出軌一事，她以簡短的39字回應：「這個王爸爸就很難得知了，畢竟他出軌也不會告訴你，就像他實錘召妓也沒有告訴你吧？」這句話簡短而有力，網友隨即封李靚蕾為「蕾神之錘」。最後，李靚蕾要求王力宏在今天（19日）下午3點前公開道歉，否則將對他們父子提告誹謗。東網現附上李靚蕾聲明全文足本睇。