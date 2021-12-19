傳今年5月甩拖　神田沙也加疑為情自殺

日本長青女歌手松田聖子與前夫神田正輝所生的獨生女神田沙也加，昨日(18日)驚傳墮樓身亡，終年35歲。其舅父兼所屬事務所的社長蒲池光久，今日(19日)於網站發聲明承認沙也加的死訊，透露她於昨晚日本時間9時40分因重傷不治，對其離世難以接受。沙也加原定昨日於北海道札幌為音樂劇《窈窕淑女》演出，但演出前突然失場，其後被發現倒卧在下榻酒店的14樓平台，懷疑從酒店的22樓高處墮下，暫未發現遺書，警方會循自殺方向調查。

沙也加生前與母親聖子關係疏離，2人斷絕聯絡多年，但與父親神田正親感情深厚。有指她昨日墮樓前曾致電父親，提早祝賀對方後日(21日)71歲牛一。據知神田仍未能接受愛女離世噩耗，記者到其東京的寓所，屋內雖然着了燈，但未有人回應。而痛失愛女的聖子，暫未有回應，她原定今日在東京舉行的晚餐騷將會取消。而沙也加參演的音樂劇《窈窕淑女》，今、明(20日)2日在札幌的演出會取消。

沙也加生前曾與男星村田充有過一段婚姻，有傳她因不滿丈夫收入少兼不願生BB，2019年結束2年婚姻，但其後被爆離婚前，疑背夫與前尊尼男星秋山大河搞不倫戀。雖然她曾發聲明否認，但據知情人士透露沙也加回復單身後，與秋山正式拍拖，她更照顧男方生活起居，直到今年5月，秋山主動提出分手，令外界懷疑沙也加為情所困而自殺。