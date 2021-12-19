偽旅行！聖誕之旅　選擇多不勝數

臨近佳節倍思「鄉？」對於香港人來說，實在太掛住旅行的感覺，與其沉醉在沒法旅行的傷心裏，不如繼續發掘一下香港的好去處啦！想去得輕鬆又有新意？其實仲有好多商場可以選，今次我哋一齊勇闖雪地，再由聖誕客運站進入卡通世界啦！

【激萌雪國之旅】

誰說可愛與浪漫不能共存？由即日至2022年1月2日SSC上水中心購物商場及MCPOne新都城中心一期孖住帶來「Ho-Ho-Ho Sweet!! 雪國の旅」，在SSC乘搭雪山吊車拜訪不同甜品區域，再登上「北海道夢幻聖誕號」，駛向目的地MCPOne的「小樽碼頭」，游走4大雪國景點。「可愛甜品派」的特使會在兩處的多個打卡點等候大家，彼此激萌合照。此外，現場還有互動遊戲及「雪國蜜蜜賞」消費禮遇，隨時可把禮物帶回家。

【聖誕冰川之旅】

傳說看到極光的人會得到幸福，今個聖誕，人氣小動物角色P助與粉紅兔兔空降香港仔中心，為大家展開浪漫聖誕冰川之旅。露天廣場的戶外主題冰川場景上，P助與粉紅兔兔坐在星願拱門下欣賞極光和享受釣魚樂，旁邊的聖誕樹更是耀眼奪目，晚上配上極光效果更是夢幻非凡，冰川後還有一個坐落於水池的3米高巨型充氣粉紅兔兔，可愛加倍。在外面打完卡後，商場內還設有多個互動裝置，消費滿指訂金額可以參加遊戲贏取禮品，另外同日內於商場6個指定位置成功收集粉紅兔兔圖章，更可下載限定Kanahei's Small Animals的WhatsApp Stickers呢！

【聖誕客運站：史諾比之旅】

要說旅行的感覺，當然少不了承載了出發時的雀躍及結束時的惋惜的客運大樓啦，今年海港城以「Christmas Terminal」為主題，由即日至2022年 1月2日期間，化身成「聖誕客運站」，首當其衝是海運大廈露天廣場的「聖誕曲奇客運大樓」，兩隻曲奇聖誕熊站立在離境大堂，而一眾可愛曲奇造型的動物就在「士的糖」閘口準備出發，奪目的巨型行李箱則是「慈善攝影區」，打卡之餘還可以為慈善出一分力。來到商場前的星光隧道則化身成「行李輸送帶」，帶大家及「行李」開啟旅程。

去到2樓還有「聖誕禮品店」及「客運站」內50間「免稅店」，期間參與「聖誕曲奇」手機遊戲「 Boarding Pass」還可以換領禮品、參加聖誕大抽獎及獲得購物禮遇。驚喜不止於此，場內還為大家準備了史諾比藝術聖誕之旅，「海港城．美術館」化身成具特色的和風旅館，史諾比坐在塌塌米上歡迎大家，而史諾比及其好友皆換上以京都傳統工藝和美學為題的新形象，與大家體驗「布、紙、金、繪、陶」日本傳統五大工藝，還會展出難得一見的工藝品。

另外，港威商場大堂會設置一個Snoopy's Holiday「旋轉木馬」，以及海運大廈地下中庭的3.5米高的史諾比屋，史諾比及其好友會在兩大打卡點與大家共度聖誕。