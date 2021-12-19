林盛斌Talk Show狂灑鹽花　金牌媒人自稱係龜公

藝人林盛斌（Bob）相隔6年再開talk show，被指是「金牌媒人」的他昨晚演出獲不少圈中愛侶拍拖撐場，當中包括張秀文及未婚夫、朱慧敏夫婦、譚俊彥夫婦、陳展鵬夫婦、陳煒及未婚夫等等。日前與太太陳自瑤罕有於網上互動的王浩信則單拖現身，婉拒受訪。

約兩個半小時的talk show內，Bob先以教父造型登場，全程大部分時間玩不文及灑鹽花。因「龜頭Bob」而登上熱搜榜的他更自嘲：「大家話我係金牌媒人，所以我依家係龜公，死咗就變龜仙人，啲骨灰可以做龜苓膏！」他又指曾被認錯是盧海鵬：「即係啲人將Anson Lo認錯係張立基，咁即係「辱華」，侮辱MIRROR！」最搞笑是播出片段，其細仔指着用品上張學潤照片大叫爸爸：「我同細佬講如果佢爸爸係Nel Nel（張學潤洋名）叔叔，佢同家姐都出唔到世！」

Bob又自爆中學時遇上校園暴力，不過他卻未敢向老師投訴，而當時他視王馨平為女神，入行後透過微博主動向對方「示愛」，隨即獲回覆教他開心不已。而王馨平突然登場獻唱，Bob更要求十指緊扣及抱抱，全場起哄！Bob又公開子女軼事，大爆囡囡作文寫上：「爸爸死了，我很傷心！爸爸復活，我很開心！」獲老師評甲等。而細仔遇上媽媽責怪，爆喊之餘竟向對方怒吼：「夠嘞！」獲Bob稱為「真男人」，全場爆笑。

完場後Bob表示：「同6年前開騷比較，我覺得自己成熟咗，即係當初等如周星馳拍《百變星君》，依家就變咗拍《功夫》。我比自己80分，係開場嘅時候緊張咗少少。呢兩年遇上疫情，好想做一啲嘢令大家笑，今晚大大小小有超過100個笑點，我都幾滿足，其實大家戴住口罩睇騷，要引大家笑唔係咁易。（親自請王馨平嚟？）佢真係我女神，我微博私訊佢，問佢攞電話，然後再whatsapp同佢傾，多謝佢咁支持。」