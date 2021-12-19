全女班設計　三間推出絲打着用跑鞋

一直以來跑鞋都以男性為設計對象，但事實上唔少女性都是跑友，亦能夠做出好成績。adidias最近推出為女性而設的跑鞋Ultraboost 22，整對鞋由全女性組成的設計師和產品研發團隊與adidas跑手和測試人員合作而成，透過全新鞋面與LEP系統結合標誌性的BOOST科技中底，為女性提供比Ultraboost 21多4%的能量回饋。

新鞋另保留同系列獨特的S型曲線鞋跟，並擁有更窄的鞋跟及更淺的前掌輪廓，同時鞏固腳背區域，配合經改良的全新外底，幫助女性改善過度足外翻之餘，又能讓跟腱活動靈活自如，跑得更舒服。ULTRABOOST 22跑鞋即日於官方網店發售，備有粉紅、白、黑/白及全黑四色，亦備有額外提供藍、灰色男裝款式。

同場加映︰灰白Dunk Low

Nike Dunk Low推出新色不是新鮮事，最近輪到Grey/White配色登場，鞋身用上大量白色皮革再縫合上灰色的鞋尖、鞋跟護邊及外底，整體帶有Dior x AJ1神鞋的影子，襯衫一流。