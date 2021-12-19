法蘭絲麥杜文奧斯卡獎座失竊風雲　全靠攝影師「破案」

參演新片《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch）的美國女星法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）是3屆奧斯卡影后，她於2018年憑《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）第2次獲最佳女主角，不過她出席騷後的州長晚會時，小金人獎座卻被「偷走」！

晚會中一名叫Terry Bryant的男子趁法蘭絲不為意，取走小金人到會場外，對獎座又抱又鍚，當正自己是得獎者，叫道：「我哋得咗啦！」法蘭絲發現小金人不見後，一度失措落淚，幸好大會廚師Wolfgang Puck的專屬攝影師注意到Terry的行為，拍下他的照片，通報保安，最後成功取回小金人，物歸原主。

雖然法蘭絲不打算追究，但由於奧斯卡獎座價值約1,000美元（7,800港元），屬於重罪盜竊，警方其後將Terry拘捕。Terry堅稱自己不是賊，只是像其他人一樣拿獎座合照。有律師免費替他打官司，結果法庭最後撒控，Terry成功甩難！