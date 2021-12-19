【移居日本】2022年日本擬放寬　特定技能簽證「無限居留」

香港人愛日本，到日本留學的也不在少數，但如想到日本打工，申請門檻卻相當高，永居更是不易。但隨日本人口老化日益嚴重，日本在2019年4月終於設立了新簽證「特定技能簽證」，希望吸引更多外國人才來就業，惟居留時間有限，無助申請永居。

早前日本法務省官員卻「放風」擬2022年將修例，容許在日本人手嚴重不足的14個行業中的外國人才，可申請永久居留，還可帶同家人同住日本。該14個行業在日本被稱為「特定產業分野」，行業相關技能就稱作「特定技能」，詳細分類如下：

現有「特定技能簽證」缺點

自2019年推出以來「特定技能簽證」早已是眾多「在留」日本途徑之一，其優點是申請門檻比一般工作簽證低，例如它沒要求申請者要有10年以上相關工作經驗，亦無要求要具工作相關的大學以上學歷，申請者只要在以上14個「特定產業分野」中擁有特定技能並達「相當程度水平」，即是有3年相關工作經驗，或於特定考試中合格，便可申請特定技能1號簽證。

但特定技能1號簽證的缺點，是居留期限最長只有5年，5年後若想繼續留在日本工作，便得申請一般工作簽證，或申請特定技能2號簽證，2號簽證雖然可無限次更新，而且在留滿10年可申請日本永居，但它卻只限「建造業」及「造船業」特定技能者申請，受惠人數不多。假如特定技能1號簽證者，工作滿5年後無法轉換新簽證，最後可能要離開日本，相當無奈。 若2022年日本真的可放寬「特定技能簽證」，給申請者無限期居留日本，並能帶家人同住日本，此簽證吸引力必定大增。

申請「特定技能簽證」注意

即使明年日本真會放寬「特定技能簽證」居留期限，申請者也要留意，特定技能考試是必須要前赴日本應考，香港沒設考場；而考試亦是按特定技能分類，假如你在「鑄造」技能考試中考獲合格，你便只能在日本做鑄造，並不許做其他例如油漆或焊接等工作。除了特定技能考試外，申請者亦要在日語考試中合格，日語考試有JLPT及JFT-Basic兩種，前者要達N4水平，後者要達A2級以上，有興趣申請的朋友，及早開始學日文吧。