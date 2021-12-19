除夕歎大餐　直落酒吧倒數

除夕倒數，除了和朋友叫外賣在家開Party，其實還有好多選擇。尖沙咀千禧新世界香港酒店高級日本料理嵯峨野在12月31日晚推出大除夕晚膳套餐，前菜有松葉蟹肉、海膽和三文魚籽配酢啫喱，以及醃製白蝦伴海藻，刺身有吞拿魚腩、右口魚、深海池魚和牡丹蝦，煮物是牛味十足的和牛火鍋，燒物有嫩滑的汁燒赤鯥和鱈魚籽。炸物是香口的鮑魚天婦羅，最後還有壽司、紅麵豉湯和甜品，分量十足。吃過飯後，客人可到酒店頂層的Residence Lounge & Bar倒數，酒吧會供應各式佐酒小食、雞尾酒和葡萄酒等，邊吃邊對住無敵海景，和朋友齊齊倒數，夠晒熱鬧。不過記得在訂餐廳吃除夕大餐時，順道預訂酒吧入場喇。

相信很多女孩子，都有想過盛裝參加化妝舞會，成為全場焦點。香港君悅酒店在除夕晚於宴會大禮堂推出君悅化妝舞會倒數晚宴，可會合你心意？這個奢華的自助餐晚宴，會有主題布置，客人盛裝打扮，戴住面具去品嘗美食、欣賞音樂和翩翩起舞。自助美食相當豐富，如來自法國的靚生蠔、油甘魚配青檸油醋汁、慢火烚八爪魚、即煮鵝肝配無花果和蘋果醬，主菜有烤火雞、威靈頓牛肉、燉澳洲牛面肉和燒原隻西班牙式乳豬等。客人如加指定價錢，還可以暢飲法國香檳，華麗盛裝配美酒佳餚，倒數都覺夢幻。