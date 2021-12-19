中西融合　火紅喇叭迎聖誕

聖誕就到，應節又好送禮又好，紅色Gadget份外受歡迎。丹麥視聽品牌Bang & Olufsen最近聯乘潮牌CLOT，合作推出限量版BEOSOUND A1第二代便攜式藍牙喇叭，鋁金屬外殼特別染上明亮的金屬紅色，既有聖誕氣氛，同時也是CLOT中國風經常用到的標誌性顏色，代表着中西文化融為一體。

作為聯乘版，喇叭滿布孔洞的鋁製外殼印有大大個CLOT標誌，黑色的皮革挽帶則附有黑色鋁製標誌牌，兩面分別印有Bang & Olufsen和CLOT的激光蝕刻標誌。音色方面，內置3.5吋低音及3.5吋高音單元各一，輸出30x2W，提供True 360環迴音效，足以在300平方英尺的房間內使用。支援5.1藍牙連線的它可跟另一個同型號喇叭作立體音配對，並可調校5種聲音EQ，適合播放不同音樂。內置3,000mAh電池充電時為2.75小時，充飽可連續播放18小時，聽足大半天都唔怕無電！

同場加映︰

便攜式喇叭豈能不提Apple HomePod mini，早前追加了黃、橙、藍3色，僅高84.3mm，的的骰骰卻支援360度播放，有兩部機的話更能組成立體聲組合，買齊當聖誕禮物都唔係好貴！