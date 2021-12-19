高海寧自認辣妹　挑戰日本史上最辣拉麵食到嘔

藝人高海寧（高Ling）、何依婷（Regina）及黃庭鋒等，今日（19日）出席食肆開幕活動，高Ling自爆最愛食辣同香料，試過食到嘔，她說：「好鍾意辣同重香料嘅嘢，例如印度、墨西哥、西班牙嘅食物。（唔怕對皮膚唔好？）我覺得食辣會令你出汗，加速血液循環有排毒作用，對皮膚都好啲，你睇我就知啦。（即係辣妹一名？）哈哈！我真係好鍾意辣，前排喺朋友度試食勁辣芝士波，結果條脷辣咗15分鐘，不過最犀利都係喺日本食過碗史上最辣拉麵，我食完即刻胃痛同嘔添。（攞苦嚟辛？）人一世物一世乜嘢都試吓嘛。」問到她揀男友是否也需要食得辣？她笑稱不用，否則更難找男友：「最好可以一齊食啦，但我唔會逼佢，不過佢都唔好逼我食芫荽，我最怕，哈哈！」

Regina聽到辣就說怕怕，皆因有童年陰影，她説：「細個唔識搵燈籠椒同尖椒，有次我姨丈買煎釀三寶畀我食，仲話唔辣添，點知我一食就辣到爆，自此就唔敢食辣。」她指自己最愛下午茶，喜歡食雞蛋仔、魚蛋燒賣等小食，亦因此晚餐會只吃少少便飽。談到近況，她指有份主演的《十月初五的月光》剛播完，宣傳亦告一段落，受惠於劇集受歡迎帶挈，近來多子出活動，亦有接拍廣告，現正拍攝另一新劇《發言人》。高Ling則表示正在放假休息，聖誕節可與朋友開派對。