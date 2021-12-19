新秀出身︱張振朗發台瘟講錯晒歌名

藝人張振朗、姚子羚、賴慰玲、蔡潔及朱敏瀚等，下午出席無綫劇《拳王》結局篇宣傳活動，席間獻唱向途人提早報佳音，而張振朗更演繹劇集主題曲及片尾曲，不過卻「發台瘟」將主題曲《我是王》講成「拳王」、片尾曲《勝利在我面前》誤說成「勝利在我眼前」！

振朗較當年參加新秀，歌藝明顯提升進步了不少，他更表示：「片尾曲嘅歌詞來自馬來西亞一位粉絲嘅創作，我尋晚凌晨兩點幾先收到，根本冇時間同隊Band夾，不過因為粉絲咁有心，所以我覺得自己都要努力咁唱好佢。」

他坦言自演唱劇集《堅離地愛堅離地》主題曲後，未有人再找他唱歌：「希望今日唱完之後多啲人搵我。（仲想向歌唱界發展？）隨緣啦，依家對我來講比較鍾意演戲。」談到劇集內與朱敏瀚及蔡潔上演「三角戀」，更被網民「攝合」他與前者，改名「海枯石爛」（二人戲內角色為海正藍及石子聰），振朗笑說：「咁我哋真係好兄弟，為咗個角色持續咗成年、每星期6日齊齊操肌，而且前後3年合作咗3套劇，今次仲經常有劇情安排我哋喺床上談心傾偈。大家一齊成長、互相扶持，不過依家真係唔好見太多嘞，暫時嚟個逗號先，睇吓將來會唔會再合作。（女朋友有冇呷醋？）冇啦佢知我鍾意女人呀！」