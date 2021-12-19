全新串燒店　明星加持超旺

究竟有雞先定蛋先？有AK（Anson Kong@MIRROR）開串燒店所以令人更關注串燒？真係唔知，不過早前AK與哥哥及朋友開設了日式串燒店後，留意到坊間亦有不少日式串燒新店，多區都有，一於掃勻港九大擦日式串燒！

鏡仔加持勁旺場

AK早前於社交平台限時動態分享，與哥哥於尖沙咀開設了日式串燒店，名為影の鳥的新店原來仲有唔少幕後老闆，其中兩位係Jer@MIRROR及肥仔@ERROR，由於鏡仔人氣爆燈，加上肥仔都有唔少粉絲，消息一傳出即令新店爆場，預訂起碼個幾兩個月。除了有明星加持外，新店價格相宜亦係另一大受歡迎原因，串燒由日本廚負責，用日本備長炭烤製雞肉、豚肉、海鮮及野菜等各款串燒，以雞為例，有鹽燒雞尾、雞冠、雞頸、雞提燈等選擇，以備長炭烤製，有效保持食材的原汁原味添！另外，餐廳亦有多款午市定食供選擇，有豚肉生薑燒、鹽燒花魚一夜乾、影鳥燒物丼‧關東煮定食等。

超多選擇自主多元

串燒大家應該食唔少，但有無試過見到一間個菜單Item多到好似全新開業的「串里」咁呢？可能有，但唔多囉！或許為了要在荃灣這個新興飲食地區入面站穩腳，故設計了這個澎湃Menu，分成多個項目，包括小食、牛肉類的「『牛』咁串」、雞肉類的「『雞』全部都係雞」，必食「邪惡串里秘製雞皮」，以獨特方法炮製出酥脆惹味的雞皮，配酒一流。此外，還有魚類的「I Love『魚』」、海產類的「係咁『鮮』」，蔬菜甜品類以及大熱推介必試的「『自由』道」等。所謂「『自由』道」，即巴絲打可以點選了食材後再從芝士、明太子及黑松露入面自選喜歡的口味，相當自主。加上餐廳供應多款飲料，包括Sake、啤酒、生啤及汽水茶飲，冰凍飲料與熱辣辣串燒堪稱絕配。

少有串燒廚師發辦

日本料理素來深受老饕喜愛，而最近進駐將軍澳的賀天，主打中高日式料理之餘，更以高性價比更新鮮食材做賣點，大受年輕人歡迎的是一系列串燒美食，當中更有少有的串燒廚師發辦，除用上每個星期從日本空運的食材炮製外，更首設於客人面前即席燒製鰻魚，大家可以近距離感受燒鰻香氣，大大提升食欲。踏入節慶月，新店推出聖誕及新年期間限定套餐，預訂可享68折，優惠仲可於12月24至26日、31日及2022年1月1日都適用，套餐用矜貴，有時令香箱蟹、紅酒慢煮鮟鱇魚肝、熟成黑鯥等。為慶祝新店開幕，餐廳更推出多項優惠，只要透過電話預約，惠顧主食可享一折惠顧任何串燒食品；透過電話預訂位置，更享半價惠顧任何壽司餐品（數量有限，先訂先得）。