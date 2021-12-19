羅天宇重申只同過3位圈中人拍拖　戴祖儀陳瀅係流料！

藝人羅天宇接受電台訪問，談及當年參選港男，完全是為圓媽咪心願：「當年媽咪參加過藝員訓練，讀了半年嫁人便放棄這個夢想，選港男是媽咪直接幫我交表，基本上也沒問過我，從未幻想過自己入行。」回想要着泳衣褲晒身材，他覺得極尷尬，因為自少患「漏斗胸」，兒時曾在人前除衫遭取笑，從此就有心理陰影：「是抖不到氣想返媽咪身邊的感覺，其實到上台那刻都驚。」不過為比賽也有付出努力做Gym操肌，但站在「大隻佬」身邊，有自卑感。

入行13年，不斷努力現成為上位小生，去年更憑《香港愛情故事》首度打入候選視帝5強，他坦言在無綫早3、4年月薪只有數千，慶幸媽咪做生意，他才沒有家庭負擔。問媽咪可滿意其成績，他說：「叫做滿意一點，其實經濟上，她希望我再好啲。因為她年紀漸大仍要返工，她曾經講過一句話『阿仔！你快點紅啦！要不然你紅了我也沒命享！』聽到一刻我好心噏，所以現在我其中一個奮鬥目標就是要照顧她，我好希望跟她說『媽咪你不用做！讓我照顧你！』如果能夠講到這句話，真的不得了！起碼買到一個地方一起住，不用她交租。」

否認女神收割機

緋聞眾多的羅天宇重申只跟3位圈中人交往過，當中戴祖儀、陳瀅、以及最新的何依婷等均屬「流料」。問到被封為「女神收割機」，他說：「首先做得呢行，個個外表都OK，好多女仔都是女神，加上我很少認識圈外朋友，圈子大多是圈內人，所以我跟求其一個都屬女神，這是我控制不了。」至於戀情又是如何終結，他說：「很多時都因為情侶拗撬摩擦，多數會大家坐下來談是否不適合分開一下，看看將來怎樣，不會突然間你飛我或我飛你。」

談及舊愛苟芸慧、湯洛雯已各有另一半，他說希望對方得到幸福，但有時忟自己：「為何沒這能力，當初為何不畀心機些。分開都會因為自己成就未夠好、未夠成熟等這些因素，所以現在希望自己各方面都能夠成熟些。」現已單身2至3年，但不急於找尋新女友。