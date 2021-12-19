Maserati MC20 Fuoriserie Edition　碧咸專屬自訂

英國萬人迷碧咸(David Beckham)現在不僅是美國職業足球大聯盟球隊Inter Miami的班主之一，更是意大利Maserati汽車品牌大使。最近廠方的Fuoriserie頂級客製服務團隊，特別為他定製專屬於他個人的 MC20 Fuoriserie Edition。

碧咸專屬MC20 Fuoriserie Edition特別揀選了跟Inter Miami球隊代表色一樣的黑與粉紅配搭。亮黑的車身配啞黑面罩及廠徽，更顯跑格，至於車門上的MC 20字樣及Brembo卡鉗則採用了粉紅色，形成強烈對比之餘，亦與球隊代表色相呼應。至於車廂，以極具奢華質感的Alcantara麖皮配頂級黑色皮革包覆，輔以粉紅縫線及三叉戟頭枕刺繡點綴。中控台上更鑲嵌了「Maserati Fuoriserie」及「For David」粉色字樣，盡顯獨一無二的專屬奢華氣派。