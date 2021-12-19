《聲夢》張馳豪潘靜文合體「螢幕CP」吸金　驚遲啲冇得搵

《聲夢》學員Sherman（潘靜文）及Aska（張馳豪）今日（19日）延續無綫新劇《青春本我》情緣，首次以「情侶檔」為兒童矽膠板決賽擔任評判兼表演嘉賓，除了吸引半百名Fans到場力撐之餘，Felix（林智樂）及Lolita（蔡愷穎）都有低調現身混入記者席舉牌做Fans！而身為兒童節目主持人的Sherman明顯較多小朋友Fans，見她不停向台下打招呼，甚有親和力！

問到之後會否再想以螢幕CP組合拍住上搵真銀？他們笑言都希望可以，其中Sherman卻表示第一次孖Aska出騷有唔慣：「平時經理人一次過負責好多人，今次獨享到佢真係冇乜幾可，哈哈！」踏上星途後的首個聖誕是否以工作行先？他們指不介意Job接Job冇停手，又搞笑即場「𢱑撈」：「我哋唔會推Job，快啲搵我哋！（咪冇得約朋友？）唔緊要啦！驚遲啲想有嘢做都冇嘢做，依家同時都籌備緊元旦個演唱會。（你哋兩個出合唱歌？）想㗎！有啲嘢自己籌備緊。」

講到Sherman早前於台慶同Gigi（炎明熹）齊齊抽中2萬5千元「大利是」，已夾份請其他學員食飯？她直言會，但剛剛先「有錢落袋」收到獎金：「講咗就要做！（冼靖峰話想食Omakase？）我已經同咗佢、Felix去食，但佢係自己畀錢嘅！我唔會請佢，佢嗰次食咗人哋成間舖頭嘅枝豆！（得你哋3個？）係呀，其他人好忙去唔到。」

另外，Sherman「處女」挑戰拍Vlogmas，每分每秒都機不離手，Aska坦言好佩服對方一收工就埋頭苦幹剪片、再構思新片，女方自嘲「挖個窿自己踩」：「我好鍾意睇人哋嘅Vlogmas，人哋係12月1號去到31號，我就係去到25號，以為好簡單，點知咁辛苦，但見啲人話好睇都開心嘅！」問到Aska可會想跟隊拍片？他笑言要當街當巷拎住部相機自拍會好尷尬，要再適應。