丁可欣斥6位數做老闆娘　狄易達過兩招教做生意

「火雞姐」丁可欣既是歌手又是健身教練，夢想開健身室教授學生，今日（19日）終於夢想成真，獨資6位數字成立健身室，大班好友包括歌手狄易達、徐㴓喬等到場祝賀。問到同是做生意的狄易達有否過兩招給好友，他説：「當然有啦，其實佢好啱自己做，佢管理能力好好。（即係佢夾唔到其他人？）唔係啦，自己做到梗係自己做好好多，係辛苦啲，以自己興趣做小生意係開心嘅。」問到疫情下開業會否有風險，丁可欣坦言已預計守業，她說：「其實好多嘢預算唔到，如果一路驚一路等一路唔做，我情願依家有把握有能力嘅時候去追下夢想，見步行步啦。」她表示之前已教了一段時間，她的學生都鼓勵他去試，目標想與社福機構合作，開班教長者做運動：「外面好少相關課程畀長者，其實佢哋都有呢個需要。」

狄易達不經不覺已入行10年，自爆正在留長髮及留鬚的他是否想搞搞新意思，他説：「次次想留鬚就會有人搵我做嘢，留唔成。（留鬚催財運？）哈哈，其實近年疫情反而多咗陪家人，依家我好養生，早瞓覺、養吓魚種吓嘢，想趁呢段時間停落嚟諗吓有冇其他嘢想做，或者音樂方面做啲未做過嘅。（會開騷？）其實都同麥花臣攞咗暑假檔期，但未必係個人騷。」