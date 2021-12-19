Yumi否認做王力宏小三　李靚蕾晒對方聊天裸照還擊

王力宏被前妻李靚蕾毀滅式大控訴，好男人形象一鋪清袋，連帶組合By2成員孫雨（Yumi）也被捲入，更被指是李靚蕾口中傳裸照賀生日的炮友。日前Yumi連夜報警，卻被李靚蕾反指自己手握證據。Yumi今晚（19日）再度發聲，強調從未介入過王力宏與李靚蕾的婚姻，但承認自己是在王力宏結婚前正式交往的女友。Yumi還附上跟王力宏的對話截圖，分別是2012年跟對方拍拖時的Sweet對話，以及在2013年分手後，王力宏跟Yumi表示自己有新戀情，跟李靚蕾開始拍拖，以證自己並非小三。Yumi又指於2015年就與王力宏互刪社交網通訊好友，撇清當小三一事，更指李靚蕾以偷換時間來誤導大眾。

可是李靚蕾未幾在社交網晒出Yumi於2015年8月跟王力宏通訊聊天記錄，頭像照是半裸照，來還擊Yumi：「孫雨說：『2015年當時我倆早已互刪微信好友。』因為...之後都改為使用whatsapp，還特地換上裸照頭像喔...好幾天沒睡覺了。今天先睡了，其他的明天再說。」

By2妹妹Yumi孫雨全文：

我是By2妹妹Yumi孫雨。關於李小姐昨日（18日）索要警方聯絡方式一事，我第一時間向報案地公安請示，並得到具體回覆：不宜向公眾公開以免輿論對警方辦案產生不良影響。因此，工作室將報警信息以私信的方式發給了李小姐。12月本該是對新的一年，充滿期盼的月份，沒想到竟成了我的至暗時刻，感謝在此之間，仍然信任我、陪伴我的所有朋友們，尤其是我的姐姐Miko。關於這場風波，有幾點希望向大家澄清，謝謝大家願意花時間來聽我的聲音。

1.我從未介入過王力宏先生與李靚蕾小姐的婚姻。

李小姐在回覆王力宏爸爸的長文中透露，他們婚姻的危機從19年小巨蛋演唱會後開始，而我在19年時甚至沒有王力宏先生的微信，因為在此之前我和王力宏先生早已互刪微信好友。

2.我與王力宏先生不存在任何不正當的關係，我是他結婚前正式交往的女友。

我和王力宏先生在2012年交往，雖然時隔久遠，但刻骨銘心。當年我20歲，對待感情很珍視，也很嘴硬要強。工作原因，交往期間，我們經常被迫異地，我們分享親密照片，20歲的我為了愛甚麼都願意付出。我珍惜曾經一起度過的時光。有幸福，有爭吵，有普通情侶有的一切甜言蜜語和撕心裂肺。而在我的認知中，李小姐是他2013年10月份才開始正式約會的對象。

此時此刻，李小姐實在不該將我與王先生作為男女朋友交往期間的種種，偷換時間概念，誤導大家認為我們在你們婚後仍保持親密關係，利用我求得輿論的支持。你之前在長文中提到「一個女人的名聲也很珍貴，我以後還有很長的人生要過。」——那麼請問我呢？

當初，我覺得情侶兩人分開，一定是我們之間也出了問題，不想歸咎他人。因此，當他2013年10月試探性地告訴我，他遇到了新的人打算開始新的約會時，我詫異震驚、傷心難過，但卻嘴硬地告訴他，我祝福他。隨後我把為他準備的13年的聖誕禮物，在10月份提前送給他。

2013年11月27號，我透過媒體知道了他和她結婚的消息，我哭了，但我一遍又一遍地說服自己，他這個年紀迅速結婚安定下來很合理。即便對象不是我。掙扎了兩天，29號我最終選擇祝福他。我是真的希望他能幸福。他說我的祝福格外重要，謝謝我。我想：真好，我愛的人能幸福，而我也能成為那個「最佳前任」。我甚至天真地想，我們和平分手，或許還能偶爾聯絡再做普通朋友。

3. 我沒有蹭熱度，也從沒想過要靠男人。

如果我要蹭，那我應該在2013年11月27號王先生公布婚訊時，公布曾經的戀情。如果我要靠男人，那我應該在我事業最巔峰或最低谷的時候，選擇結婚生子。可我所相信的是，能解救女人的，從來不是婚姻。並不是所有女性都擁有接受高等教育的幸運，比如早早扛起家庭生計的我。但這並不妨礙，我們在這個世界上發光發亮。在任何一段感情裏，我都從未把自己定義為一個弱勢的女性，以此取得同情和關注。

4. 社交網合照事件。

全世界都在說，合照是我2015年介入王先生婚姻的鐵證，但照片明明拍攝於2013年5月，現場的朋友們都可作證。2015年，當時我倆早已互刪微信好友。而之所以，將2013年的舊照在2015年突然po出，是因為我當時與男友爭吵，一時腦熱幼稚地想要氣他，但隨後覺得不妥，所以選擇僅自己可見。現在想來，我Po舊圖的舉止確實很幼稚，如果因此造成誤解，我對此表示抱歉。

5.關於風波和我的原則、底線。

我很不幸。要在9年後，在曾經的愛人被捲入一場婚姻財產保衞戰，聲名狼藉的時候，在我自己這個「最佳前任」被污衊成「知三當三的炮友」的時候，才能說一句我是他曾經的女友、愛人。我也很幸運，因為我珍視曾經這段感情，所以保存著聊天紀錄，整整9年。這些天我翻找舊設備，導出紀錄，所以才在此刻，發出這篇略微遲到的回復。

對我而言，整場風波是從我被假閨蜜爆假料開始。我很詫異，我和他都是公眾人物，出於對彼此的保護，知道我和他曾經交往過的人少之又少。比如我，比如他，比如她（王先生曾說，他向李小姐坦白過曾與我認真交往）。

而且如果真的是我的閨蜜，應該最了解我私下的為人，我不可能做出介入他人婚姻的事情。15歲時爸爸去世，他的囑咐我從未忘記過。他要我和姐姐記得天道酬勤，永遠刻苦努力，他更要求我們記得做人要問心無愧，不能被人說作有爸爸生卻沒有爸爸教養。我真的一直有做到，我拚命地練舞想用實力證明自己，且哪怕全世界都因為我看男友的眼光太差，又不會辯解，而認為我是一個不自重的女人，我也能問心無愧地說一句，從未。

6.關於18號凌晨報警的一切。

每一段感情結束，我都只在我和他之間找原因，感情是兩個人的，出問題，問題的核心也一定在兩個人身上，因此，即便被惡意揣測，我也一直避免被真正捲入李靚蕾小姐和王力宏先生的財產分割糾紛中。11月18號，我所做的一切，包括需要本人到場簽字按手印，提供的那些證據，也全部針對的是網絡上幾位網友惡意造謠我與好萊塢朋友的關係（現該網友已經澄清），為他人生子的不實傳聞，我和我姐姐感情不和以及亂帶節奏說我就是小三的營銷號行為，網友說如果我問心無愧，我早就該報警處理，因此我去了，並不是對號入座而是我問心無愧。而後在我參與綜藝節目錄制期間，李小姐轉發工作室微博，戰火升級。

7.關於我的回應

再一次強調，我從未介入王力宏先生和李靚蕾小姐的婚姻，在王力宏先生婚姻存續期間，我問心無愧。身邊很多好友都在勸我不要再回應了，對的，她們勸我保持沉默，不做就不會錯。她們說我愚蠢，總被利用。小時候中文不好，還總用不恰當的方式給自己辯解，讓自己變成笑話，這些年早把路人好感糟蹋乾淨。而李小姐是高知女性，她代表著新女性的力量，儼然是獨立女性的代言人。站在她的對立面，壓根沒人會信我，幫我。

她們說，我20歲戀愛期間，不知天高地厚膽大包天拍下的某些照片很有可能被李小姐掌握。她們還說，又或許聰明如她，早就布下其他天羅地網，就等我這個蠢貨。但我還是來了，因為我從沒站在李小姐的對立面，我知道被冤枉的滋味，李小姐經歷的一切是否屬實，我不曾全部了解，因此無從批判，談何對立。

之前的各種負面，我沒有站出來，是因為我簽約在公司，沒有自主發言權，有苦難言。現在我要站出來，因為我身後的所有人，我的姐姐、我的夥伴，還有這麼多年扛住輿論壓力支持我的粉絲，他們都跟我說會和我一起承擔最壞的結果。

這麼想，我又真的好幸運。曾有人說，偶像對粉絲們說我愛你們，意思是謝謝你們，我想，她是對的。我愛大家。

最後的最後，我仍然相信感情是兩個人的私事，本不該牽扯無辜，很遺憾輿論已經把本該兩人消化的傷害擴大。事已至此，我真的希望王先生和李小姐可以盡快協商解決好家務事，不要再牽扯更多其他人。現在我放下了藏在心裏九年的這一切，謝謝每一個用心看完這些的你。