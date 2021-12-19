小山夏希　文武雙全G奶妹

做人最忌太囂張，好易搞到自己神憎鬼厭。不過，今日為大家介紹嘅G奶女優小山夏希，文又得，武又得，加上天生麗質，就算喺人面前也文也武，一樣有人鍾意，問你服未！

童顏巨乳集一身

家陣日本有唔少女優都係身兼兩職，好似之前介紹過嘅新海真紀，拍寫真之餘，做緊美食速遞員，而今年31歲嘅小山夏希，就係一名辦公室女郎。出道拍寫真已經有好幾年嘅夏希，天生麗質，望落同個十八廿二嘅少女冇乜分別，笑起上嚟仲要甜度十足，散發住天真氣息。身材方面，夏希Keep得好弗，前凸後屹，曲線誘人，胸前對G奶飽滿堅挺，加上肌膚嫩白，着起性感裝束真係勁吸睛。

加入OL行列

小山夏希喺2013年推出首部寫真映像作品，仲參加埋選美活動「Miss Young Champion」，雖然一個獎都拎唔到，但就獲邀加入女子組合Young Champion學園音樂部，有機會登台出唱片。之後，阿妹轉投另一支組合「Sanspo偶像記者SIR」，但因為搵唔到食，佢喺2017年決定搵份正職，喺企業入面擔任辦公室女郎，只係喺周末放假嗰陣先去拍寫真。

打到剥埋衫

除咗上述兩份工作外，夏希仲係素人異業種格鬥戰嘅選手，而且好打得，喺擂台上打到差啲剝埋衫，真係厲害。話說，當日夏希上台同一名叫薩特曼嘅女選手對決，輕輕鬆鬆就將佢砌低，點知喺裁判宣布夏希獲勝之後，薩特曼唔服輸，從後拉扯夏希件泳衣，搞到佢幾乎兩點失守！只可惜工作人員及時上前阻止，否則佢嗰對極品G奶肯定會搞到全場男士噴晒鼻血！