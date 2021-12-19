情慾關係　拖拉少不免　

男女之間嘅情慾關係，通常由拖吓手仔呢類身體接觸嚟拉開序幕。今日就由拖同拉嘅英文「Pull」字入手，同大家談情說性。

Pull Out 好易出意外

喺曳曳嗰陣，女友突然叫你「Pull Out」，究竟係想搞邊科？其實係叫你抽出兵器，而更確切嘅意思係叫你喺體外發射。話時話好多人都以為「Pull Out」係一種有效嘅避孕方式，但呢種諗法係錯嘅，事關喺進行活塞動作時，兵器會有少量精華滲出，足以令女伴成孕，所以穩陣起見，都係戴番個套比較好。另外，有句情色俚語同「Pull」字有關，就係「Pull a Train」，意思唔係拉動火車，而係指一個女人喺同一個地方連續地同多名男士曳曳咁解。

Push and Pull 升呢推車仔

講到大熱性愛體位，推車仔必然係三甲之列，但原來呢招都有升級版，就係「Push and Pull」。據悉「Push and Pull」係由英國情趣用品商Ann Summers嘅性學家Laura Whittaker提出，有別於一般推車仔前後前後咁抽送，呢個升級版係以稍為上仰嘅角度衝擊，好處係可以更有效刺激到女性嘅G點同小豆子，令快感可以提升幾倍。

《Don't Pull Out #7》 汁液亂飛

美國四仔不乏汁液橫飛嘅作品，好似呢套由Red Light District喺2009年推出嘅《Don't Pull Out #7》，更被視為經典，除咗搵嚟四仔名導Juan Cuba執導，而且脫星陣容強勁，包括Tara Lynn Foxx、Natalie Norton、Dillion Day等等，個個都水頭十足。由於呢套四仔帶畀觀眾極大嘅官能刺激，所以喺2010年嘅AVN頒獎禮獲得兩項提名。特別要留意Natalie Norton嘅演出，佢喺床戰過程忘我噴水，真係令人睇得好興奮。

同場加映：「拉致」女神松永紗奈

喺日本嘅調教系列AV，經常出現「拉致」呢個日文，意思即係強行拉走或綁架，片中女優嘅下場會係點，相信唔需要畫公仔畫出腸吧！好似AV片廠Attackers就喺2018年推出咗一套《若妻拉致監禁》。影片搵嚟以M屬性聞名嘅松永紗奈演出，講述擁有35G巨乳嘅佢，被陌生男人強行帶走，繼而受到對方激烈調教。話時話，2016年以Ideapocket專屬女優身份出道嘅松永紗奈，因為個樣生得靚，經常演出M屬性嘅AV，所以有段日子享有相當高嘅人氣。