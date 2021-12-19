馮允謙變「搖錢樹」工作量激增：終於夠錢交租！

人氣唱作歌手Jay Fung（馮允謙）音樂事業迎來高峰，近日推出新碟《LIFE LINE》，為攞好意頭已率先自購十幾隻碟，甚至由加拿大返港的媽媽都專登去唱片舖掃貨︰「原本佢哋想透過公司訂，但咁就可能唔會計個銷量，所以特登出去買30幾隻，佢好錫我、好Sweet！」適逢「做冬」，公司貼心送上「當紅炸子雞」，預祝他新碟大賣！

新碟以吸血鬼為主題，包裝上亦花盡心思，封面設計成血包造型，他指今次曲風行暗黑路線，原來關今年頭情緒事︰「上年12月嫲嫲離開咗，當時我好唔開心，佢係由我細細個開始照顧我，過去10年隻身嚟咗香港Focus落自己事業，就好少返去探佢，有少少耐疚，最後又送唔到佢最後一程；而原本今年係同另一半結婚，但因為疫情都未有機會完婚，依家佢又搬返加拿大住、搵到份新工，出年都唔知結唔結成。（幾耐冇見？）差唔多有7、8個月，主要靠視像聯繫，係有啲辛苦。」

想掃獎創「大滿貫」

Jay直言當新碟歌「救命」用，每當想起摯親，就會聽歌安慰自己，其中《思念即地獄》是最「攞命」，逢練唱必喊意外做「喊包」，可謂萬試萬靈︰「唔知點解會咁，我細細個係唔係好識喊，睇戲都難喊，依家係咩都可以喊一餐好感性，我媽見到我喺屋企練唱喊都以為我黐咗線。」今年其作品大受歡迎，工作量急升，他搞笑自薦想做公司的「搖錢樹」，更充滿大志話想掃獎創「大滿貫」佳績︰「我都想有能做到呢樣嘢（搖錢樹），公司非常之錫我，新碟都好揼本，所以覺得攞獎係最好答謝公司嘅方法，畀公司睇係值得投資落我度。（想拎男歌手抑或唱作人獎？）想貪心啲咩都拎晒，仲攞埋歌曲獎，咩獎對我嚟講都係好好嘅推動力。」

慳錢大法

收入大增之下，Jay怕醜自爆終於夠錢交租，自稱是宅男、「慳家仔」的他更創一套慳錢大法︰「平時唔係好出街，有時間都留喺屋企寫歌、或者去打波，唔係咁鍾意使錢，所以我好幸運有個好好嘅女朋友。（會食隔夜餸？）會，有時叫外賣都會盡量食平啲，而公司又要求我操Fit啲，就食雞胸，咩都係白烚，喺屋企食又健康啲。」而慳家性格背後原來有個「洋蔥」主因︰「想儲老婆本、照顧另外一半之餘，仲想照顧父母，其實我爸爸已經65歲，但佢仲繼續工作、做生意就係為咗我，因為佢知道我入呢行過去呢10年收入唔穩定，支持我先努力工作，所以我希望有能力賺錢照顧埋佢哋，唔使佢哋咁擔心。」

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場地：南海小館@海洋公園萬豪酒店