何廣沛接通舊物作怪　陳曉華夜半「隱形」

無綫奇幻劇《異搜店》明晚首播，首度升呢「女一」的陳曉華，與何廣沛、吳業坤譜三角戀，而曉華與廣沛拍攝時同樣碰上怪事！

何廣沛、陳曉華與吳業坤主演的無綫新劇《異搜店》，今晚八時三十分於翡翠台首播，新劇由4個單元組成，故事圍繞何廣沛，透過他能與舊物聯繫的能力，解開別人以至自己的傷痛及遺憾。

廣沛飾演內向「宅男」，有別於過往的陽光大男孩形象，他說：「咁少說話嘅角色冇乜做過，同陳曉華好似一凹一凸咁，我內向，佢就好活潑。」劇中成為舊物「中間人」的他，拍攝期間遇到怪事：「劇裏面有部90年代嘅『死機』手提電腦道具，一直都開唔到，拍咗大半個月之後，突然有一次開到機，但當時拍緊嘢， 所以即刻熄番，之後就再開唔到，比較可惜，唔知係咪有咩訊息想講。」

吳業坤「裙腳」累事

陳曉華今次捲入三角戀，與男友吳業坤感情出現風波，朝夕相對下與何廣沛日久生情。首度做「女一」的她說：「每日都好似考試咁，一開始可能攞好低分，但自己當然想進步，所以一路觀察身邊人點樣做。呢套劇係一個不斷學習、嘗試嘅過程，有緊張亦有享受！」拍攝時她同樣有「奇遇」：「有日放消夜，我明明留喺廠睇劇本，點知工作入員話見到個廠冇人，仲連燈都熄晒！」吳業坤則放低戇男搞笑形象演醫生，但因「裙腳仔」性格而情海翻波。

陳自瑤曹永廉 續網絡奇緣

陳自瑤與曹永廉在劇中有段錯摸多年的網絡奇緣，扮演迷信貨車司機的阿廉， 一直認為有異能的姨甥何廣沛「撞邪」， 偏偏在其能力引導下，與有緣人再續前緣。劇中體弱多病的陳自瑤，演技亦不斷有進步，表情與聲線控制得宜，表現出來的虛弱感我見猶憐，她受訪時說：「我特登降低Energy去演繹，但因為太投入喺悲傷情緒入面，搞到經常胃痛。」

劇中多位資深演員亦大放異彩，如李成昌相當有壓場感，盡顯老戲骨功力；林漪娸則難得飾演低下階層，放下華麗裝扮，淡妝上陣演清潔女工，演出有血有肉。

麥秋成色字頭上一把刀

由排舞師變成藝員的麥秋成，拍劇經驗不多，勝在可塑性高！他在新劇飾演好食懶飛的二手店太子爺，被重男輕女的母親黎燕珊寵壞，角色並不討好，但他不但沒有婉拒演出，態度更相當積極，監製梁耀堅說：「佢好接受個角色，完全冇抗拒，第一件事就問我需要演到咩程度，拍攝嘅時候，佢亦好認真，可能佢表演開，做起戲嚟好自然。」

麥秋成在劇中難過美人關，被投資公司職員李君妍電暈，更聽信對方的甜言蜜語，為屋企帶來連串風波。