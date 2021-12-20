【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月十七壬寅金滿日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：理髮、掃舍、治病

忌：祭祀、修渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、5、7、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座

多管閒事易被同事孤立，宜少說話多做事。

金牛座

事業上出現競爭對手，要懂得知己知彼啊！

雙子座

有伴侶者勿只顧工作，以免遭另一半埋怨。

巨蟹座

受家事困擾，宜盡早解決，以免工作受拖累。

獅子座

工作刻板乏味卻不得不面對，倦怠感明顯。

處女座

心情煩躁，有可能因小事捲入人事糾紛。

天秤座

別被短期利益蒙蔽，理財目光要放長遠一點。

天蠍座

精神不振，無力應對工作難題，內心很無奈。

人馬座

被突發事情擾亂了心神，多用咖啡色助開運。

山羊座

財運上升，投資有穩定回報，宜放膽嘗試。

水瓶座

該處理的事別再拖延，戴星形玉吊墜助開運。

雙魚座

感到有冤無路訴，是時候向家人朋友求助了。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）龍 易動氣

鼠

勿太計較得失，以免給別人留下壞印象。

牛

腦筋轉數快，無論讀書或工作都有得着。

虎

麻煩事接連發生，小心因面子問題犯錯。

兔

退一步海闊天空，有助化解人事矛盾。

龍

情緒不穩，凡事要忍，勿為小事而動氣。

蛇

行動力強，工作表現有進步，多勞多得。

馬

頭頭碰着黑，精神壓力大，謀事要三思。

羊

貴人助力強，有利事業發展，前途光明。

猴

是日沖煞，整體運氣平平，但財運不錯。

雞

財運一般，花錢享樂要節制，以免負債。

狗

事業運向好，求職或轉工迎來理想時機。

豬

得貴人提攜，可一展才華，事業有進步。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

落日無邊江不盡 此身此日更須忙

光陰似箭一去不返，今天出稿，大家正準備迎接「冬至」的來臨。

冬至大過年，顯示冬至受傳統中國人重視。冬至又稱「冬節」，是二十四節氣中最重要的一個節氣之一，那天的太陽直射南回歸線，北半球的白天最短、黑夜最長，所以古人把冬至稱為日短。

冬至的由來和曆法有直接關聯，而今年的冬至在12月21日23時59分開始。

傳統冬至習俗源遠流長，據《後漢書》禮儀志中記載：「冬至前後，加子安身靜體，百官絕事，不聽政，再擇吉日而辦事。」

冬至是中國人團圓的大日子，時至今日，仍有很多家庭遵照傳統習慣，一家大小一起吃晚飯，而湯圓是冬至不可缺少的食品，寓意合家團圓；冬至那天，亦會有人拜祭祖先，北方人多吃水餃或餛飩。

過了冬至亦開始交接下一年的流年，今年沒有年卅晚，大年初一在2月1日，即陽曆1月30日晚上11時可以開始上頭炷香，但不用爭取踏正11時上香。

過去點點滴滴的日子構成了我們的生命，你的熱愛生命嗎？那請不要浪費時間，錯失良機。

在這時刻亦適宜開展計劃或整理家居。所謂「三十年河東，三十年河西。」比喻人事的盛衰興替，不要被一些不好的磁場帶方向，黃河之水天上來，奔流到海不復回，這是我受教多年的體會。