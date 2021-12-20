王力宏隔離住「汪小菲朋友限定房」　同是天涯大「鵰」人

台灣天王王力宏被前妻李靚蕾毀滅式驚爆約炮並搞婚外情，如今被牽連入暴風眼的還有徐若瑄和By2的Yumi，然而一眾風波中的女性已經發聲，就連王力宏父親都有寫親筆信護子，如今王力宏亦終於開腔，指自己沒有對李靚蕾不忠，其寫下的千字文，就是在隔離的酒店撰寫的。

王力宏前日（18日）從內地返台，入住大S前夫汪小菲開的隔離酒店S Hotel，有指王力宏返台後住的是一晚要3萬6千元新台幣（約1萬港元）的VIP的隔離房，房中有健身設備，方便他發洩精力，入住期間還會有酒店所提供的特別餐，這種高規格的待遇，只給汪小菲的朋友限定使用，讓王力宏隔離期間住得比一般人舒適，能心無旁騖應對前妻李靚蕾的指控。

而汪小菲近日與王力宏同樣深陷感情風暴，汪小菲與大S離婚遭內地網友質疑婚內出軌，小三被指是25歲中國女星張穎穎，引發熱議，但他已他反駁：「等會發律師函。」也因為王力宏風波太勁，令汪小菲減少被關注，也算是被王力宏「救到」，而王力宏又入住汪的S Hotel，網友指：「原來八卦是個圈，全部都連結在一起了！」

巧合的是汪小菲和王力宏一樣，曾被網友注意到身懷「巨物」，汪小菲3年前與大S上真人秀節目《幸福三重奏》晒恩愛，因為有穿休閒服打機的鏡頭，不經意晒「巨鵰」，網友當時笑稱「大S一定很性福」；至於王力宏，最近網傳一段他穿上聖誕老人服裝做慈善的照片，他彈結他獻唱時，網民被其下半身吸引，也許他真的「天賦異稟」，或者是褲子太緊身緣故，讓網友笑指他是「隨身帶着機關槍的男人」！