容祖兒帶頭做操！阿嬌拒做唔畀面？阿Sa揭真相

天后容祖兒挑選好友一向都有嚴格規定，而佢就將蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、關智斌（Kenny）封做「滿分閨蜜」，你就知道佢哋感情有幾好啦！佢哋早前合作拍真人騷，平時鍾意做運動Keep Fit嘅祖兒，着上運動Bra Top配短褲，大晒纖腰同長腿，相當吸睛！

佢帶頭做健身操，阿Sa同Kenny都好配合佢嘅指導，一齊落力做操，但係阿嬌就懶理，自己坐埋一邊，咁唔畀面？佢就問阿嬌過唔過嚟一齊做？Kenny幫口話：「做完運動會好開心！」佢就回覆Kenny話：「對，因為有安多芬！」佢哋嘅「一唱一和」希望可以氹到阿嬌一齊做操，不過拎住把風扇條喺度吹嘅阿嬌話：「我超多汗，唔想做啦！」最後好無奈嘅佢就笑住同阿嬌講：「我唔再逼你啦！」

一直「寵」阿嬌

雖然祖兒同Kenny都落足嘴頭，想嗌埋阿嬌一齊做運動，但係阿Sa就一直都冇幫口，事後佢受訪時話：「我好清楚阿嬌，如果佢鍾意玩，佢就會自己過嚟玩，而佢唔鍾意玩嘅嘢，我從來都唔會逼佢玩！」原來阿Sa一直喺背後都係咁「寵」阿嬌嘅，令到一眾都好羨慕，仲話好想好似阿嬌咁，搵到一個對自己咁好嘅閨蜜呀！