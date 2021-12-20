拍《青春本我》驚響神秘臭屁　邊兩個最大嫌疑？

由15位《聲夢傳奇》學員包括人氣王炎明熹（Gigi)、「國民初戀」姚焯菲（Chantel）、詹天文、冼靖峰、何晉樂、張馳豪等合演嘅無綫校園歌舞劇《青春本我》自播出後反應唔錯，見到一班後生仔女，個個靚仔、靚女，真係睇完人都後咗。

佢哋除咗好睇，仲好好笑外，話說有場佢哋成班人一齊排練跳群舞戲時，竟然有人用力過度，谷咗個屁出嚟，仲係又響又有味嗰種。到底邊個學員咁失禮呢？不如等幾位「中咗招」嘅學員畀講番嗰時老尷嘅情況，畀大家估吓啦。

潘靜文就話：「我哋跳緊呢個扭Hip位嘅舞時，佢就『呠』一聲咁樣，跟住佢就勁唔好意思，因為有聲呀。」張馳豪就補充：「大聲過啲音樂。」冼靖峰就話：「佢都好好，有講Sorry嘅，我都覺得佢OK。」潘靜文再話：「我都覺得佢有禮貌，同埋佢好尷尬。」何晉樂就覺得：「佢話自己冇錯，呢啲嘢，好自然。」林智樂就話：「佢話唔使咁誇張，呢啲習以為常。」潘靜文繼續爆：「同埋佢個屁係Long Lasting，個味道係Keep住喺嗰排舞房度。」

冼靖峰見就潘靜文愈講愈High就戥「靦腆嗰個」不值，更正潘靜文話：「呢啲係你自己幻想出嚟，對當事人好唔公平，問番當事人啦！」不過「當事人」係邊個呢？佢哋又講咗成幾分鐘都冇講出嚟喎，不過啲網民就估孫漢霖同張馳豪係最大嫌疑。