東方日報C1：李靚蕾定道歉死線　爆王力宏出逾億揞口費

李靚蕾的血淚控訴書，將26年來頂着「優質偶像」光環的王力宏一夜間由天王變渣男！身在美國的王力宏父親王大中越洋救仔，指前新抱出陰招大肚逼婚及要求數億元贍養費。父子聯手霸凌，李靚蕾再發功逐點反擊，大爆有人逼她墮胎，更揭王力宏前日以億元豪宅作「片酬」，要她做大龍鳳騙說日前的指控是神志不清下撰寫，忍無可忍，她下最後通牒要求他們道歉！

代言商演全部被煞停的王力宏，前日急急從內地返台灣，並在酒店接受隔離，至今仍未發言。昨日凌晨其父王大中發表公開信，表示一生遺憾是贊成兒子結婚，因2013年李靚蕾大肚逼婚，否則「會爆料摧毀力宏的事業」。本來王家提議「長痛不如短痛」，但只有王父贊成婚事，認為「結了婚也許她會是個好妻子」。怎料兒子的婚姻生活只有痛苦，近兩年更如活在地獄中：「這個婚姻，從頭到尾就是千瘡百孔。」他指兒子一直為妻兒勞心勞力，即使近兩年不跟妻兒同住：「力宏每天花幾小時本人和孩子同在，或是在外地也是用網上聯繫和孩子互動。當我和王媽媽在台灣時，幾乎每天去和孩子們互動來保持他們正常的成長。」

「力宏不是敗類」

對於李靚蕾突然爆料，王父直指是對方兩年來「處心積慮」的結果：「7年努力結果在還是沒有脫離一而再、再而三的威脅手段，這是我最大的遺憾，當時沒有堅持取短痛而不長痛。」日前李靚蕾聲稱王力宏怕她佔便宜，把物業及座駕等資產轉移到他自己及母親名下，不會為索取生活費而忍受屈辱，王父對此另有說法，指王力宏搞離婚接近兩年，李靚蕾提出數億新台幣（估計約8,000萬港元）贍養費：「事實上雙方已簽字，女方有數億台幣的要求，生活費、兩名保母、一名菲傭及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，這一切都已同意交付，絕對沒有不支持她的可能。」最後他指兒子絕對沒有出軌：「力宏不是敗類。」

前老爺出手洗白，李靚蕾立刻迎戰，昨晨發出7點聲明，逐一擊破指控，並要求王力宏及王父昨午3時前道歉，否則控告他們誹謗，惟截稿前王氏兩父子未有任何動作。她表示為前老爺感到心痛「為了45歲的兒子出來說這樣的謊」，更否認處心積慮發文，強調因王力宏拒幫她澄清傳聞以及繼續言語欺凌下才發文。

最令她心寒的是，王力宏前日出動市值4億新台幣（約1.1億港元）的台北豪宅吾疆作為「片酬」，要她做場「大龍鳳」，訛稱日前是「神志不清」下發文。她展示王力宏的英文短訊內容：「給你吾疆，今日你告訴傳媒，你的指控是毫無根據。你只是因太心煩意亂及不適，所以沒有想清楚。力宏對這些事冇內疚，你道歉。」

李靚蕾指日前的發文已寫得很保留，因念在王力宏畢竟是孩子的父親：「我等來的竟然不是力宏的一句道歉，而是再一次自保，他以命令的口脗試圖用錢收買我，他說『如果你現在發聲明道歉跟大家說你昨天其實是神志不清發的文，現在跟孩子住的房子就給你』。到現在依然沒悔過之心，一樣的想要讓我幫他頂罪，我為了跟孩子有地方住，條件是需要發文騙大眾我神志不清？如果我這麼做，以後我要怎麼活下去？」

「交往期間都是內射」

對於被指大肚逼婚，她斥是荒謬指控，並指王力宏一直想要小孩，「交往期間都是內射」冇避孕，但她懷孕後卻被叫墮胎：「結果他跟父母討論以後竟然說，那……你可以墮胎嗎？還是你把孩子生下來，我們不結婚？」她認為選擇權只在「射精的一刻」，如不要孩子就要避孕，為保護小孩，以及不想當未婚媽媽令家人蒙羞，她提出一是結婚或是「自己躲起來生養」，更說如果逼婚，不會繼續生多兩個小孩。

李靚蕾否認要求「數億台幣」贍養費，只要求繼續保留原有的司機及保母，並有文件佐證：「我原本要求我們共同生活的房產要留給我們，但力宏拒絕了，他說可以借我們住， 但之後要還給他。」她反擊婚姻生活如地獄：「沒有恩愛， 如何會有小孩？難道我是生育機械人嗎？」更爆出2019年王力宏開完小巨蛋個唱後「用各種方式逼我離婚」，又指對方只在睡前花5至10分鐘跟孩子說晚安或再見「聖誕節已經第三年不在，孩子們的生日也很常缺席」。

「出軌也不會告訴你」

對於王父指王力宏冇出軌，李靚蕾說：「這個王爸爸就很難得知了，畢竟他出軌也不會告訴你，就像他實錘召妓也沒有告訴你吧？」她唯一贊同王父的，是指王力宏不是敗類：「他只是做錯一些事情，改正就好，自始至終，我在孩子面前說盡力宏的好話。」

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