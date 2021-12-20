【蕾神不讓你睡】王力宏有性上癮！李靚蕾：受精神虐待

王力宏和李靚蕾死唔斷氣、不分晝夜廝殺式爆料，可想而知怨氣之大，中港台網民粉絲一日三餐加消夜都係花生，花生同花生，幾乎食滯，奈何爆料不嫌多。繼昨晚（19日）11時許王力宏終於開腔，自稱冇不忠，繼而「火力全開」，不單嬲到把李靚蕾的日本名字「西村美智子」寫錯為「西春美智子」，爆對方向他拳打腳踢玩大肚逼婚、索取「綁匪價」贍養費高達1.8億港元，並大打「溫情牌」希望和三個小孩早日團聚，可歌可泣。昨晚聲言要早瞓的李靚蕾，被王力宏「一言驚醒夢中人」，睡了不足三小時，今日（20日）凌晨1點半，又要起身做「鍵盤蕾神」還拖。

今次又爆乜？改口由「力宏」變「王先生」的李靚蕾，先怒插王力宏為保住自己，甚麼都做得出：「犯錯不可恥，可恥的是不知悔改，持續撒謊欺騙大眾混淆視聽」。之後正式「開庭」，針對不忠、相識時間、離婚後財產分配三大點來辯論，今次更有新招，出動心理學來剖析雙方的心理狀態。

首先，不忠這點，李靚蕾欲蓋彌彰的反問：「你沒有對我們的婚姻不忠？期待你的一一回覆。」第二點相識時間，她說2003年已認識，指王力宏「朋友」（即炮友）太多致記性差，她說：「半夜2：00約炮出來安和路找我，聊到早上那次，你不記得？」。第三點財產分配，她以法律文件佐證，聲稱「贍養費確實一毛錢都沒有要」。

第四點是針對王力宏說一直活在恐懼及勒索中，李靚蕾提供聲稱是心理醫生的專業分析，指自己長期受精神虐待。對於王力宏之前說看了五個心理醫生，她說原因是「直到你可以找到會被你說服太太是瘋子的心理師」，更說心理醫生指王力宏有性上癮（Sex addiction）。不過性上癮這點，展示的文件中未有提及。有冇第五點？有！李靚蕾說：「今天比較晚了，闗於其他問題我會繼續回覆，待續。」辛苦了，靚蕾！

李靚蕾反擊全文足本睇

王先生，很遺憾的我們要走到這一步，真不堪。你為了保全你自己，真的甚麼都做得出來，犯錯不可恥，可恥的是不知悔改，持續撒謊欺騙大眾混淆視聽。記得你跟我說過，你認為最好的公關方式就是試圖摧毀另外一個人的名譽和誤導大眾轉移焦點。Nice try.

1. 你沒有對我們的婚姻不忠？期待你的一一回覆。

2. 2003年演唱會認識「但是後來沒聯絡差不多有十年時間」：可能你的「朋友」太多記性不好。那次以後我們有一起遊車河到桃園還到你的唱片公司同事家裏吃飯，被拍到的婦產科/作臉，一起吃同壽司，東京涮涮鍋，Mihan 刷刷鍋，華納威秀看電影（跟你前女友同場那次），還有你跟另一個前女友還在一起的時候，半夜2:00約炮出來安和路找我聊到早上那次，生日派對等等等…你都不記得了？都是從2003年開始不時聯繫陸續發生的。這些場合偶有我們當時的朋友也可以作證。

3. 關於財產分割：1.贍養費確實一毛都沒有要 2.關於你出示的洛杉磯房子和股票，請不要試圖混淆視聽。截圖裏明明有清楚寫着：the 「PARTIE'S」 own（洛杉磯房產）+ “JOINT” investment account（股票投資帳戶）是已經在「各自」雙方名下原有的財產，不是你因為離婚要分給我的財產。這些費用是我們原本之前就一起共同合作工作各自獲得利益的分配，跟這次的離婚無關。3. 唯一有談到的費用確實是如我所陳述的僅有孩子們的「生活費和教育費」以及現有的工作人員不要解僱（還有你特赦「免費」讓我借住房子18年再還你的房子）。所以呢…讀者不是傻子。不要試圖混淆視聽！費用就是如我所陳述的。

4. 關於你活在恐懼，勒索，和威脅之下，事實是相反的。請見以下我們看的心理師的專業分析有清楚說明我才是長期遭受精神虐待（Mental Abuse），羞辱，和被你情感操控（gaslight）的那個人，不是你。另外，她認為是你有性成癮（Sex Addiction）和自戀型人格(Narcissistic Personality Disorder)的問題。她也說，你的問題是你會跟親友造謠我有精神疾病來詆毀我人格，而這種行為不可取（文中提及的Bobby是王先生小名；Sasha是我小名）。心理師說你會一直想要換心裏師，直到你可以找到會被你說服你太太是瘋子的心理師。你所說的五個，其實只有兩個（包含這位）是有真正諮詢到的，其他只有試上。在諮商過程中，會有各種沙盤推演或是角色扮演或釋放情緒等等情況，是一個非常私密的安全空間，你如果有錄音，是違法的，而且有可能是不實的毀（誹）謗。

5. 今天比較晚了，關於其他問題我會繼續回覆，待續