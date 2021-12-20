【年度回顧】李政宰《魷》出韓國　Hit爆全球

要數今年度熱爆全球的娛樂話題，必數Netflix韓劇《魷魚遊戲》！由劇集、演員、服飾到當中的懷舊遊戲都Hit到無孔不入。《魷》劇今年9月17日公開，隨即登上94個國家及地區的收視榜冠軍，播放次數高達1.11億，世界各地的劇迷及明星紛紛模仿劇中造型，更帶挈劇中演員爆紅，其中男主角李政宰赴美國宣傳時，連荷里活男神里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）都爭住跟他合照，而憑「姜曉」一角彈起的韓國女模鄭浩妍的社交網，由本來只有40萬追隨者，在劇集播出後粉絲暴升至逾2,300萬，成為擁有最多追隨者的女演員。

李政宰今年11月憑《魷》劇在美國《第31屆葛咸電影頒獎禮》角逐「新劇集傑出表現獎」，雖然最後失落獎項，但劇集以大熱姿態贏得「突破劇集（長篇）獎」，而《魷》劇其後在美國《第27屆Critics' Choice頒獎禮》中角逐最佳劇集、最佳外語劇集及最佳男主角，更在剛公布提名的《第79屆金球獎》獲得最佳電視劇、男主角及男配角提名，有望再度揚威國際。

玄彬孫藝珍真撻着 結衣BB嫁人

韓國39歲型男玄彬與同齡女星孫藝珍3年前合作電影後屢傳緋聞，但均否認，至今年元旦被韓媒公開拍拖照，2人承認合作韓劇《愛的迫降》後撻着，更有傳2人打算在40歲結婚！而韓團Big Bang成員G-Dragon今年初亦被爆暗撻同門師妹BLACK PINK成員Jennie，成為K-Pop巨星情侶。

日本方面，今年藝能界婚嫁不斷，先有「國民老婆」新垣結衣5月閃嫁合演劇集《逃跑雖可恥但有用》的男歌手星野源，令無數「前夫」失戀。女團AKB48舊將大島優子亦於7月閃嫁BL劇《大叔的愛》「阿牧」林遣都。

直至9月，日本國民組合嵐成員櫻井翔與相葉雅紀，破天荒一同宣布婚訊，各自迎娶拍拖多年的圈外女友。不過，由於兩子同時報喜，讓外界一度誤會是「同性婚」，結婚對象是對方。而影帝菅田將暉，上月宣布迎娶暗戀了4年的女神小松菜奈。

逼墮胎醜聞

此外，韓星金宣虎於孭飛劇《海岸村恰恰恰》播畢後人氣爆燈，卻遭前女友大爆曾被他強迫墮胎，經韓媒還原真相，為他平反，其廣告亦紛紛重新上架，並於12月復工拍攝首部電影《悲傷熱帶》。至於韓劇《雖然是精神病但沒關係》女星徐睿知4月時被爆是「恐怖女友」，與男星金正賢交往期間，禁對方拍親熱戲及嚴禁其他女性埋身，她潛水半年後宣布復出拍劇。