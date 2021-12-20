傳有心結有仇報仇　周杰倫半夜「靚抽」王力宏

台灣天王王力宏變劣質天王，昨晚（19日）首發聲明反擊前妻李靚蕾，本來話要睡的女方都即刻在凌晨發文反擊，連帶另一台灣天王都不睡跟網友一齊「食花生」，這位天王就是周杰倫，他半夜在社交網發了一張看畫的照片，寫下「看了睡蓮會想睡嗎」同時在動態為自己的節目《周遊記》賣廣告，瘋狂抽王力宏水，還通知粉絲「睡不着的朋友可以去看」，網友都跟周董一起來個「靚抽」，留言「周董你是唯一優質偶像挺住」、「杰倫哥撐住啊！隔壁棚已經火力全開了」、還引用杰倫其中一首歌的歌詞「看不見你的笑我怎麼睡得着啊哥」。

其實王力宏與周杰倫早年已經傳出有「牙齒印」，今次是《周遊記》變「復仇記」，2009年1月時，羅志祥的專輯《潮男正傳》奪下銷量冠軍，大開慶功宴，當時王力宏突然說出「老闆說這些排行榜沒公信力」暗批羅志祥用錢買榜，並邀請周杰倫當見證人召開「誠實運動」記者會。

據傳，周杰倫當時患上感冒，但仍到場支持活動，但王力宏竟以「急性腸胃炎」甩底，讓周杰倫撐場變事主。王力宏一星期後在宣傳新歌時，竟否認自己是發起人，還稱「這些風雨、買榜、暗批，我不願意參與，我希望保持中立」，據傳兩人因此而有心結。