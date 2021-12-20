潮牌力撐！「22世紀」黑超、腕錶登場

原以為想當年播映的《22世紀殺人網絡》第3部，已是該系列電影的終結篇，想不到相隔多年後的2021年底，會迎來第4部續集《復活次元》，對於喜愛這部科幻神作的粉絲來說無疑是一大驚喜。不過更驚喜的是，今回續集上映啟發了一些設計師的創作靈感。

好似Balenciaga的全新秋冬系列中，就有一款黑超LED Frame Sunglasses特別吸睛，全黑眼鏡以長方形鏡框和寬鏡腳的形狀構成。左邊鏡腳上的LOGO設計為可變色的LED，可隨時轉換不同色彩燈光。戴上後彷彿與電影主角Neo和Trinity一樣生存在虛擬世界般，科幻感十足。

至於另一腕錶品牌Hamilton，就以數字虛擬世界為靈感設計出全新的PSR MTX限量版數碼腕錶。這枚以全黑PVD塗層打造的腕錶，不但搭配綠色LCD數字顯示時標，錶背和特製包裝盒亦加有電影中出現的數碼雨圖案，讓人一秒投入電影中的虛擬世界之餘，向電影致敬的意味亦甚濃。不過提提大家，此錶僅發行1,999枚（以紀念系列電影首部上映年份），想搶就要快手！