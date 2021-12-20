【寫錯名西村變西春】王力宏「試咪」 網民唔收貨！

李靚蕾毀滅式爆料，令王力宏由「優質偶像」淪為「劣質天王」，如何拆彈，確是中港台網民及粉絲久候多時的戲碼，更是一眾有待發現「原來是渣男」的明星，將來救援翻身的樣版教材。沉默了兩天，王力宏「試咪」，學李靚蕾寫長文兼「有圖有真相」，展示離婚文件甚至聲稱有錄音佐證，踢爆大肚李靚蕾向他拳打腳踢來逼婚、索取「綁匪價」1.8億港元贍養費等，甚至大打「溫情牌」，以保護三個寶貝孩子為由，要求對方停止傷害。「洋蔥位」少不了，他說：「不要再讓這些紀錄讓我們三個小孩在未來的成長面對更多的不堪，尤其在這樣的時候，真的請求你讓我可以見見他們。」扣分位，是把李靚蕾的日本名字「西村美智子」，寫錯為「西春美智子」。玩「動之以情」這條橋時，突然出現這個gag位，大煞風景。一夜之間被歸類為渣男，心情當然既複雜又嬲怒，一時手誤，嬲到春都出埋，情有可原。

這份聲明想表達的是，在華語樂壇舉足輕重的天王，也是凡人一個，為了貫徹愛是恒久忍耐的道理，以身作則，對另一半包容，更為了深愛的孩子，竭力組織快樂家庭，本着「你快樂所以我快樂」，希望如婚盟般無論順境逆境、富有或貧窮，一於愛是永恒，咬實牙關忍忍忍，努力過、傷心過、失望過，最後未能白頭到老，起碼動地驚天愛戀過。

賣溫情博同情，未必打動到網民蒙着嘴都要說愛你，網民及粉絲是否收貨？睇怕未必。召妓及約炮這點最關鍵，王力宏只說：「我可以肯定的說，我沒有對我們的婚姻不忠。」無色無味，蒼白乏力，被指為「炮友」之一的By2成員孫雨（Yumi）也行先一步發聲，承認是舊愛，否認做小三，不理是真是假，起碼肯回應，但王力宏隻字不提，一於逃避。可能見李靚蕾直接摑了Yumi一巴，展示Yumi和他的訊息截圖，頭像更是裸女，如此「裸」命，力宏要打得甩，真的攞佢命！

另一強力指控：強逼墮胎，王力宏同樣當空氣，用女方逼婚來帶過，迴避等於承認。網民批評他如果多年的婚姻生活是在恐懼及威脅中，反問他未婚前女方已拳打腳踢，烈女如此，怎會仍冇避孕做「多仔公」生完一個又一個？看來王力宏堅信「火力全開」，認為高度繁殖可以戰勝及克服長年的恐懼。

唯一令網民感到誠意可嘉的，是這篇長文應該是由王力宏親自撰寫。雞腸叻過中文的他，把「Long time no see」譯成「永遠不見」、把西村美智子寫為西「春」美智子，如果碰巧邊寫邊食西多士，會寫成西「多」美智子嗎？文末他寫「我的文筆表達沒有靚蕾好」，這句應該更坐實及反映其背後的團隊無計可施，不知如何緊急救援，王力宏惟有晝夜無間踏盡面前路，親自清理一堆蘇州屎。