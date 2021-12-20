「送水輝」變拳王　許家傑練拳被掃跌腦震盪

藝人許家傑今次擺脫「送水輝」形象，在熱播劇集《拳王》飾演拳擊館的其中一個拳王，雖然他之前有打開拳，但只屬BB班，故今次為拍攝要接受一連串訓練及操肌，笑言視張振朗為標準：「當時對身形未有標準，直至睇到張振朗後，大家都知道標準set得幾高，不過大家取態有啲唔同，我參考啲拳王，瘦得嚟有啲肉，又唔會好乾，所以今次最大目標反而唔係增肌，而係要減磅，嗰時減咗十幾磅，每次做兩個鐘帶氧運動，有力再跑10K，同埋日日烚嘢食，而且一定要有碗熱水過一過油。」他表示當時除了拍此劇外，亦要繼續拍《愛‧回家之開心速遞》，坦言操得辛苦，但見到大家都充滿鬥志，故不敢怠慢：「見到祥哥（黎耀祥）付出嘅努力比我哋更多，雖然佢得一場要除衫，所以好敬佩佢，學會唔好理一場定幾場，總之要發揮就要做好。」

他亦坦言練拳時有受傷：「去到拳館嗰度畀個真拳手我上台打，佢有一吓捉住我想掃我腳，我即刻推開佢，之後佢用力一嘢掃過嚟，我畀佢掃跌，成個人跌喺台，咁大個仔未試過撻喺度，佢哋有經驗嗰啲原來撻喺度要即刻鎖住個人，唔好鬆條頸，我完全反應唔切，有幾秒個人空白咗，條腰好痛，個頭好似少少腦震盪咁，好彩唔係頭着地，最後冇事，冇嘔冇暈，都係好好嘅經驗。」

今次他與李君妍有感情線，雖然二人差不多同期入行，但就是首次合作，笑言劇中最親熱就是打拳埋身「肉搏」戲，又難忘有場與對方對打：「知佢好打得，嗰場幾有挑戰性，講我哋喺台上對打，我要刺激佢激發仇恨，要畀佢一路打一路講對白，又要就機位、燈光、拳，導演叫佢唔使就我，真打落我到，嗰吓真係好難，好彩完成到。」