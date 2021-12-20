【年度回顧】艾力寶雲片場殺人　Travis Scott開騷人踩人

2021年歐美娛樂矚目事件不少，其中這幾個特別哄動！

【妮歌潔曼「免疫」來港拍劇惹風波】

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）今年8月初首度來港拍劇《Expats》，由於她從澳洲秘密來港後被踢爆獲政府豁免檢疫，因而被外界鬧爆！妮歌抵港後即於山頂、花園街等香港多個地點開工，其中因封鎖花園街部分路段拍攝而令檔販不滿，並與工作人員發生少少爭拗。

妮歌開工不久即被傳與華人導演王子逸因意見分歧吵大鑊，妮歌更一怒之下「掃場」走人「罷工」3日。而開工未夠1個月即傳她因各種問題包括不習慣香港的拍攝方式，而向劇組請假2個月返澳，並承諾11月再來港開工。怎料亦因「免檢」問題，令來港日期延遲至明年2月中旬，在農曆新年後才再來港開工。

【艾力寶雲拍開槍戲遇罕見意外導致死傷】

由美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）主演的新西部片《Rust》10月底於新墨西哥一牧場取景，拍攝期間發生致命意外，艾力發射一把道具手槍時，意外撃中導演Joel Souza與女攝影指導Halyna Hutchins。導演受傷，但不幸42歲的Halyna由於傷勢太重送到醫院急救後返魂乏術。電影拍攝工作停止，警方介入調查事件。

涉事人士包括身兼執行監製及投資者的艾力、首席助導David Halls以及槍械主管Hannah Gutierrez Reed或有機會因事件惹上官非，被控過失殺人罪。事發後不足1個月，為影片擔任電工的Serge Svetnoy入稟控告艾力等人疏忽導致他人死亡，成為事件中首宗官司。他聲稱子彈雖然沒有擊中他，但造成他嚴重的心理創傷。今個月初，艾力終於接受電視台訪問首談案情，期間情緒激動流淚，拒絕承認責任並否認曾扣扳機，暗示是道具槍走火才釀成慘劇。

【樂極生悲 Travis Scott音樂節發生人踩人慘劇】

11月初，由美國饒舌天王Travis Scott舉辦兼演出的美國德州休斯敦大型Astroworld 音樂節，表演期間發生人踩人事故，造成10死、300人受傷，年紀最小的死者只有9歲。

事後外界將責任歸咎於Travis，指他發生事故後仍然繼續表演。事後，Travis於社交網站發聲明，表示會全力協助警方調查。雖然他會為死者家屬支付殮葬費，但他與主辦單位Live Nation以及音樂節表演嘉賓Drake被過百死傷者家屬控告疏忽導致他人死亡，被索償巨額賠償。