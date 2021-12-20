官媒再發聲狠批王力宏　呼籲婦女防範以愛為名的傷害

繼昨日（20日）王力宏與譚維維合唱、由央視播出的戰爭劇片尾曲被消音後，以及早前《環球時報》以「人設崩塌絕非偶然」補刀後，今日（20日）再有內地官媒《中國婦女報》對王力宏事件發表評論文章，而且用詞狠辣，呼籲全職婦女小心「以愛為名的傷害」，直接以李靚蕾為例，要女性思考為了照顧家庭脫離職場，但最後「幻夢一場」。以該篇評論文章今日還登上熱搜第一名。

官媒昨（20日）在社交網上發出文章，標題寫道「防範以『愛』為名的傷害，警惕脫離職場的風險」並表示就是點評王力宏婚姻事件。

文章寫道「近日，王力宏宣布離婚，其前妻李靚蕾在社交網發布長文，控訴王力宏種種不端行為，引發關注與熱議。在聚焦明星德行的同時，此次的網友議論還指向了一些令人深思的公共議題：全職主婦的『絕望』處境。」

官媒嘆「隨着女性受教育程度和勞動參與率的提升，『男主外女主內』的性別分工幾已成為歷史，但『照顧家庭是女性的事』這一成見的扭轉卻不那麼容易。而在『星光』的包裝下，做他背後的家庭主婦甚至成了某種『幸福神話』。在這樣的婚姻關係中，妻子不乏通過放棄職業來換取美滿家庭，最後落得幻夢一場：育兒與家庭照料成了妻子的獨角戲，她的付出和犧牲被視作理所應當，甚至會陷入被控制與傷害中。在某種讚美和粉飾下，全職主婦失去了自我實現的機會，也沒能得到最初希冀的愛與幸福。」

官媒並看似以李靚蕾，婚後放棄職涯，當個全職婦女，但王力宏卻沒把她對家庭的付出認為是圓滿自己事業的一環，分產時對她看似苛刻，官媒也表示「選擇不選擇當全職太太，是個人意願，但是女性參與職場，保留職場的競爭力，還是最有安全感的選擇。個人選擇放棄馳騁職場，退守家庭之後的經濟與思想獨立來自何方，獨立家務照料能否得到足夠的尊重，在經濟與社會資源上處於劣勢的女性能否獲得身心安全與平等地位，能否在遭受傷害時得到應有保護，能否在職業中斷後再有機會重返職場，將有賴於相關保障體系的不斷完善和整個社會性別文明的進步。」

這則評論今日也登上熱搜第一名，網友也紛紛留言「女性朋友們，我們一定要讀書、要工作，讀書可以讓我們在受委屈後為自己討回公道，工作是為了讓我們腰板挺直不依靠任何人。」、「為愛離職有風險，三思而行向。」