蕾神再拋長文︱李靚蕾問王力宏：是否承認有約炮劈腿？

李靚蕾今早（20日）起身蕾神之錘再度出擊，早上再度寫下長文回應前夫王力宏，拋出5點聲明，更附上王力宏瘋狂拒接電話的CAP圖，拒絕與她溝通，她留言：「希望你能誠實的面對自己，正視自己的問題，為自己的行為負責，不要再把問題歸咎於他人或用混淆視聽的方式企圖全身而退。我不希望要再因為你的不實指控或是不承認錯誤，而被逼迫ㄧ直需要發文回應或揭露更多私事來佐證，都快變網路連載作家了。希望這件事情能盡快落幕讓大家能回歸正常生活。」

最令人矚目的是，李靚蕾公開問王力宏：「你是否承認目前已公開指控或證據的：婚前召妓韓國網襪妹和管理員說你很常邀約不同女子到家中，美國酒店/馬來西亞召妓等？」

對於王力宏連李靚蕾的日本名字都寫錯，李靚蕾在聲明中不滿回應，狠批他「關於你脫序的一直在文中一直叫我西春美智子，只坐實了你是一個無論休養或人品都很低劣的一個人。」

李靚蕾分析，王力宏希望以此來挑起網友的仇視來控制與論，「但你低估了網友的智商。」她表示自己中文的名字是李靚蕾，日本的名字是小時候有用過，後來決定不再用，因為生長和日本沒有連結，且父親離開了家庭讓她有不好的回憶。「我自小在台北生長，認為使用中文名字是更能代表我的符號，這是我的選擇也是我的傷痛，也是你清楚知道的，但你卻不顧我的感受，用這麼低劣的手段來傷害我，讓我對你僅存的一點尊重也沒有了。」

李靚蕾希望王力宏誠實面對自己，正視自己的問題，為自己的行為負責，不要再把問題歸咎於他人或用混淆視聽的方式企圖全身而退。「我不希望要再因為你的不實指控或是不承認錯誤，而被迫一直需要發文回應或揭露更多私事來佐證，都快變網路連載作家了，希望這件事情能盡快落幕，讓大家能回歸正常生活。」

而聲明中的其中一項更揭露自己為了配合王力宏不在家又想看着孩子的要求，在家中安裝天眼，甚至開來看時身邊還常常有其他人，造成李靚蕾身心莫大壓力。但她和王力宏溝通「希望你一個人自己時才打開看」，王力宏竟然還回他「盡量」還說自己無法保證！